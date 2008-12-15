افزایش تولید انرژی پاک با استفاده از تلفیق تکنولوژی و صنعت شهرسازی

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت رینبو سولار با تولید صفحات خورشیدی شیشه ای نیمه شفاف که می توان آن را به عنوان شیشه مورد مصرف در پنجره ساختمانها مورد استفاده قرار داد در این راه قدم گذاشته است.

به گفته مقامات این شرکت شیشه های خورشیدی تولید شده توانایی تولید بیش از 250 وات انرژی الکتریسیته را داشته و در عین حال در مقابل تابش طیفهای مضر نوری مانند ماورا بنفش و مادون قرمز 100 درصد عایق است.

این صفحات در عین حال در مقابل حرارت نیز عایق بوده و حداکثر ابعادی تولیدی آن 2.5 در 2.5 متراست و خصوصیات تولیدی آن می تواند مطابق با نوع طراحی ساختمان، شرایط جوی و نیازهای ساختمان متغیر باشد.

پنجره های خورشیدی از نور خورشید و حرارت به عنوان منبع انرژی استفاده کرده و آن را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند و در عین حال از انرژی حرارتی که در اکثر منازل مسکونی به وفور به هدر می رود در تولید برق استفاده خواهد کرد.

بر اساس گزارش گیزمگ، شرکت رینبو علاوه بر این شیشه خورشیدی به زودی مرکز ذخیره انرژی خانگی را ارائه خواهد کرد که برای ذخیره انرژی از تکنولوژی باطری جدیدی سود جسته و طول عمر آن بر اساس آزمایشهای به عمل آمده 55 سال اعلام شده است.

با توجه به افزایش قیمت انرژی و هشدارهای زیست محیطی و همچنین گسترش استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان یک راه حل پاک و بادوام که امکان استفاده از آن در محدوده های زندگی شخصی افراد نیز وجود دارد، استفاده از شیشه های خورشیدی در ترکیب با زیستگاه بشر می تواند در تامین انرژی و کاهش آلودگی های زیست محیطی بسیار موثر واقع شود.