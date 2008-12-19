  1. بین الملل
  2. سایر
۲۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۲۷

آمادگی مشروط روسیه برای کاهش زرادخانه موشکی خود

آمادگی مشروط روسیه برای کاهش زرادخانه موشکی خود

فرمانده نیروهای موشکی استراتژیک روسیه در سخنانی از آمادگی کشورش برای متوقف کردن بخشی از برنامه های تجهیزاتی و کاهش زرادخانه های خود در صورت توقف طرح سپر موشکی آمریکا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، ژنرال "نیکلای سولوتسوف" در ادامه گفت : اگر آمریکا از استقرار سپر موشکی در اروپای شرقی صرف نظر کند روسیه نیز نیازی به برنامه های گران قیمت نظامی نخواهد داشت.

سخنان این مقام ارشد نظامی روسیه آخرین اظهار نظر مقامات مسکو درباره سپر موشکی و امید آنها به توقف این طرح است.

مقامات روسی امید دارند تا با آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما، آمریکا در تصمیم خود برای استقرار سپر موشکی در کشورهای جمهوری چک و لهستان تجدید نظر کند.

آمریکا در ژانویه سال 2007 به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام به زعم خود مقابله با تهدیدهای موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده است، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرارچنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قرار دهند، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای ازسوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.

کد مطلب 802575

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها