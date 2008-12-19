آمادگی مشروط روسیه برای کاهش زرادخانه موشکی خود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، ژنرال "نیکلای سولوتسوف" در ادامه گفت : اگر آمریکا از استقرار سپر موشکی در اروپای شرقی صرف نظر کند روسیه نیز نیازی به برنامه های گران قیمت نظامی نخواهد داشت.

سخنان این مقام ارشد نظامی روسیه آخرین اظهار نظر مقامات مسکو درباره سپر موشکی و امید آنها به توقف این طرح است.

مقامات روسی امید دارند تا با آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما، آمریکا در تصمیم خود برای استقرار سپر موشکی در کشورهای جمهوری چک و لهستان تجدید نظر کند.

آمریکا در ژانویه سال 2007 به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام به زعم خود مقابله با تهدیدهای موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده است، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرارچنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قرار دهند، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای ازسوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.