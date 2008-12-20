پرویز کرمی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرنگار مهر گفت: امروز ساعت 17:30 به وقت دمشق نمایشگاههای فرهنگی هنری ایران در موزه ملی سوریه در دمشق به طور رسمی افتتاح می‌شود.

وی افزود: ساعت 18 مراسم افتتاح هفته فرهنگی ایران و سوریه با سخنرانی محمدحسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دکتر نعسان آغا وزیر فرهنگ سوریه برگزار می‌شود. حسام‌الدین سراج و گروه بیدل در ادامه برنامه اجرا می‌کنند.

وزیر ارشاد و هیئت همراه امروز ضمن زیارت حرم مطهر حضرت زینب سلام الله علیها نماز ظهر و عصر را در حرم مطهر حضرت رقیه (س) اقامه کردند.

صفار هرندی وزیر ارشاد به دعوت دکتر نعسان آغا وزیر فرهنگ سوریه برای شرکت در هفته فرهنگی ایران و سوریه به این کشور سفر کرده است.