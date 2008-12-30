زنجیره بزرگ انسانی مردم قشم در حمایت از مردم بی دفاع غزه

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، در پی بیانات رهبر فرزانه انقلاب در خصوص جنایات صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی و وظایف جامعه اسلامی در این خصوص، بیش از پنج هزار جوان زن و مرد قشمی که در میان آنها برخی از هموطنان اهل سنت کشورمان نیز به چشم می خوردند با محکوم کردن جنایات صهیونیست ها، آمادگی خود را برای اطاعت از اوامر رهبر معظم انقلاب اعلام کردند.

تشکیل دهندگان زنجیره انسانی عصر امروز در جزیره قشم با سردادن شعارهایی در حمایت از مردم فلسطین و انتفاضه سنگ، از سران کشورهای عربی خواستند تا با اتحاد و همدلی به یاری مردم بی دفاع غزه بشتابند.

در بخشی از بیانیه پایانی این زنجیره انسانی، با متعالی دانستن مواضع اندیشمندانه و شجاعانه حضرت ایت الله خامنه ای در ایستادگی و پایداری در برابر سران ظلم جهانی، مردم جزیره قشم همپای تمامی مردم ایران اسلامی بر حمایت از حماس و مقاومت اسلامی تا پیروزی نهایی بر جبهه کفر، تاکید کرده اند.

جزیره قشم به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس با جمعیتی بیش از 100 هزار نفر در هشت کیلومتری سرزمین اصلی قرار دارد.