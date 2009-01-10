شرایط انتقال دانشجویان دستیاری ایرانی خارج کشور به داخل اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای آموزش پزشکی در جلسه خود وضعیت انتقال این گروه از دستیاران که در دوره های تخصصی و فوق تخصصی شاغل به تحصیل هستند را به دانشگاههای علوم پزشکی داخل کشور اعلام کرد.

بر اساس مصوبه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، شرایط ورود، ادامه تحصیل و فراغت از تحصیل دانشجویان دوره های تخصصی و فوق ­تخصصی ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های معتبر خارج از کشور تعیین شد.

ممنوعیت انتقال و مهمانی دستیاران که آموزش را از اول ژانویه 2008 به بعد آغاز کرده اند

انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای معتبر خارج از کشور که دوره دستیاری خود را از اول ژانویه 2008 به بعد آغاز کرده اند به دانشگاه های داخل کشور به صورت انتقال دائم و یا مهمان ممنوع است.

در مورد دستیارانی که دوره آموزشی خود را در یکی از دانشگاه های معتبر به تعیین شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور، ‌قبل از تاریخ اول ژانویه 2008 آغاز کرده اند باید در ابتدا مدارک تحصیلی آنها در سطح شورای آموزش پزشکی و تخصصی ارزشیابی شود.

لزوم اخذ پذیرش از دانشگاه های تیپ دو و اهواز و کرمان

پس از ارزشیابی و سطح بندی مدارک تحصیلی، اخذ پذیرش از یکی از دانشگاههای تیپ دو و همچنین دانشگاه های علوم پزشکی اهواز و کرمان توسط متقاضی الزامی است.

بر اساس مصوبه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در صورت موجود نبودن رشته در دانشگاههای اعلام شده، امکان انتقال و میهمان شدن وجود نخواهد داشت.

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی برای این متقاضیان پرونده تحصیلی تشکیل داده و به دانشگاه مربوطه معرفی می کند. پس از معرفی به دانشگاه مورد نظر برای تکمیل تحصیلات، کلیه مقررات دستیاری به جز انتقال و میهمان شدن کاملاً مشابه دانشجویان داخل کشور ملاک عمل خواهد بود.

الزام به پرداخت شهریه

دستیاران انتقالی خارج از کشور ملزم به پرداخت شهریه هستند و حدود شهریه توسط دبیرخانه در هر سال تحصیلی تعیین و با تصویب هیئت امنای دانشگاه مربوطه قابل اجرا خواهد بود.