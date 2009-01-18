ضرورت توقف کامل روند سازش/ اسرائیل باید مسئول تجاوز معرفی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، در این بیانیه که "محسن العواجی" عضو اتحادیه جهانی علمای اسلام قرائت کرد، آمده است : گروههای مقاومت فلسطین در برابر طرحهایی که حقوق ملت فلسطین را تضییع می کند و به متجاوز پاداش می دهد، تسلیم نشوند.



در این بیانیه بر ضرورت توقف فوری روند سازش با رژیم صهیونیستی تاکید شده است.

این علما در این بیانیه تحت عنوان "یاری مردم غزه" خاطرنشان کردند : هر کس، طرفی غیر از رژیم اسرائیل را مسئول تجاوزگری به غزه معرفی کند، مرتکب جنایت اخلاقی و قانونی شده است.



در این بیانیه، آمریکا به عنوان حامی اصلی رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی به همدستی با این رژیم در ارتکاب جنایات درغزه متهم شده اند.



علمای اسلامی بر ضرورت محاکمه سران رژیم صهیونیستی به سبب ارتکاب جنایات ضد بشری در غزه تاکید و از مصر به سبب باز نکردن گذرگاه رفح و مشارکت در افزایش رنجها و مصایب مردم غزه انتقاد کردند.



العواجی در این باره گفت : مقاومت مردم غزه و گروههای مبارز در این جنگ نابرابر سبب بیداری و خیزش امت اسلام شده است و ما به فرزندان خود برای دفاع از اسلام درچنین شرایطی زمینه آموزش سلاح را فراهم خواهیم کرد.



وی همچنین نشست شرم الشیخ را تنها به سود رژیم متجاوز صهیونیستی دانست و از شرکت عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه به عنوان کشوری که مواضع قاطعی در محکومیت جنایات این رژیم اتخاذ کرده بود، انتقاد کرد.

نشست شرم الشیخ مصر درباره غزه برای نجات رژیم صهیونیستی که با توقف یکجانبه حملات رسما به شکست در جنگ علیه مقاومت اعتراف کرده است؛ با حضور رهبران شش کشور اروپایی، برخی رهبران عربی همسو با حملات وحشیانه 23 روزه صهیونیستها به نوارغزه بنا به درخواست حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر برگزار شد.

با وجودی که رئیس جمهوری سوریه تاکید کرد طرح صلح عربی به سبب تجاوزگری وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه برای همیشه مرده است؛ سران مصر و اردن خواستار سازش نهایی با این رژیم متجاوز شدند تا به جای درخواست برای محاکمه سران این رژیم جنایتکار به سبب نسل کشی در غزه به صهیونیستها پاداش دهند.