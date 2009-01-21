به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان دارالقرآن الکریم در دهه مبارک فجر ویژه سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، برنامه هایی را در نظر گرفته که کمیته قرآن ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی سازمان برخی از برنامه ها را اینگونه تشریح کرده است: چهرههای قرآنی از سوی سازمان دارالقرآن الکریم در بهمن ماه تکریم می شوند و طی آن از ناشرین برتر، برگزیدگان سومین دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک به حفاظ و حائزین رتبههای برتر مسابقات بینالمللی قرآن کریم در سال 87، طی مراسمی تجلیل می شوند.
با استناد به قانون برنامه چهارم توسعه و در راستای تهیه و تدوین طرح جامع قرآنی کشور که با ابلاغیه هیئت دولت به عهده سازمان تبلیغات اسلامی گذارده شده و در اساسنامه جدید سازمان تبلیغات اسلامی نیز به تأیید مقام معظم رهبری رسیده، شورای قرآن استان استانهای کشور با حضور اعضای تعیین شده فعالیت رسمی خود را آغاز می کند.
جشنواره قرآنی جوان، مراسم و محافل انس با قرآن نیز در بهمن ماه برگزار می شود که طی آن جمعی از قاریان، حافظان مجریان قرآنی، سخنرانان و گروههای تواشیح به مناسبت دهه مبارک فجر در مساجد، حسینیهها، مراکز فرهنگی با اجرای مراسم 150 دقیقهای در میان مردم فضای قرآنی ایجاد می کنند.
حمایت از اتحادیههای مؤسسات و مراکز قرآنی مردمی استانها، حمایت از خانههای قرآنی روستایی، حمایت از مؤسسات و مراکز قرآنی مردمی، برگزاری همایش ناشرین قرآنی، حمایت و راهاندازی جلسات دائمی آموزش قرآن کریم، معرفی ممتازین طرحهای برتر و اهدای جوایز از دیگر برنامه های سازمان دارالقرآن الکریم در دهه مبارک فجر هستند.
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