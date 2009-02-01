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۱۳ بهمن ۱۳۸۷، ۱۴:۲۳

چگونگی دفاع از مقدسات مسلمانان در قدس بررسی می‌شود

چگونگی دفاع از مقدسات مسلمانان در قدس بررسی می‌شود

همایش "قدس" به منظور بررسی چگونگی دفاع از مقدسات مسلمانان و مسیحیان در قدس و مبارزه با یهودی‌سازی آن، فردا دوشنبه 14 بهمن برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نداءالقدس، شورای عالی اسلامی قدس همایش فوق را با سخنرانی شیخ عکرمه صبری خطیب مسجدالاقصی و شیخ رائد صلاح رئیس جنبش اسلامی فلسطین برگزار می کند.

هدف از برگزاری این همایش بررسی تعرضات رژیم اشغالگر اسرائیل به مقدسات مسلمانان و مسیحیان و تعرض به مسجدالاقصی عنوان شده است.

طی این همایش چگونگی مبارزه با یهودی سازی قدس و همچنین مبارزه با خصومتهای صهیونیستها در نوار غزه بررسی می شوند.

آمادگی دفاع از قدس و مسجدالاقصی و تجدید عزم برای یاری قدس و مسجدالاقصی و مبارزه با اهانت به مقدسات اسلامی و مسیحی قدس طی این همایش مورد بررسی قرار می گیرند.

کد مطلب 826680

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