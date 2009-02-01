به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نداءالقدس، شورای عالی اسلامی قدس همایش فوق را با سخنرانی شیخ عکرمه صبری خطیب مسجدالاقصی و شیخ رائد صلاح رئیس جنبش اسلامی فلسطین برگزار می کند.

هدف از برگزاری این همایش بررسی تعرضات رژیم اشغالگر اسرائیل به مقدسات مسلمانان و مسیحیان و تعرض به مسجدالاقصی عنوان شده است.

طی این همایش چگونگی مبارزه با یهودی سازی قدس و همچنین مبارزه با خصومتهای صهیونیستها در نوار غزه بررسی می شوند.

آمادگی دفاع از قدس و مسجدالاقصی و تجدید عزم برای یاری قدس و مسجدالاقصی و مبارزه با اهانت به مقدسات اسلامی و مسیحی قدس طی این همایش مورد بررسی قرار می گیرند.