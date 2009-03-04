رئیس پارلمان گینه بیسائو رئیس جمهور این کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "ریموندو پرییرا" به عنوان رئیس جمهور موقت گینه بیسائو سوگند یاد کرد.

این اقدام از آن رو انجام شد تا از یک سو با احتمال طراحی کودتا از سوی ارتش مبارزه شود و از طرف دیگر پس از کشته شدن رئیس جمهور و رئیس ستاد مشترک ارتش، روند قانونی دموکراتیک در کشور‌ ادامه پیدا کند.

ریموندو پرییرا، در سخنرانی خود خواستار احترام تمامی نهادها به قانون اساسی گینه بیسائو شد.

پرییرا اظهار داشت: از زمانی که عصر دموکراسی در گینه بیسائو آغاز شده است، اکثر روسای جمهور قادر به پایان بخشیدن به ماموریت خود نبوده ‌اند، به عهده‌ گیری این سمت از طرف من موقتی است اما بیشترین تلاش خود را به کار خواهم بست تا انتخابات در زمان خود برگزار شود.

براساس قانون اساسی گینه بیسائو که یکی از مستعمره های پیشین پرتغال به شمار می رود رئیس پارلمان این کشور ریاست دولت انتقالی را بر عهده خواهد گرفت و باید طی 60 روز آینده انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری را سازماندهی کند.