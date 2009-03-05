تغییر رژیم سیاسی هدف جنگ نسل های چهارم است / رسانه ها مهمترین سلاح در جنگ نرم هستند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، غلامرضا جلالی چهارشنبه شب در همایش پدافند غیر عامل در جمع مهندسین بسیجی این استان با اشاره به اینکه در گذشته جنگ روانی بعد همراه با جنگ نظامی انجام می شد افزود: اکنون جنگ روانی یک جنگ مستقل محسوب می شود که دارای اهداف مختص خود است که می تواند قدرت سیاسی را در کشور‌ها جابجا نماید.

وی از برخورد آمریکا با کشور‌های آسیای میانه و عراق با عنوان نمونه ای از تضعیف یک کشور توسط جنگ روانی یاد کرد و اظهار داشت: در این جنگ کشور‌ها حتی بدون تهدید و عملیات نظامی و تنها با رفتار سیاسی و روانی حکومت ها را به نفع اهداف خودشان جابجا می نمایند.

رسانه ها نیروی اصلی مقابله با جنگ روانی هستند

به گزارش مهر ، جلالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در جنگهای روانی دیگر نمی توان با روش نظامی از خودمان دفاع نماییم، اظهار داشت: نیروی دفاعی اصلی در برابر تهدید‌ها و جنگ های روانی رسانه است.

وی تصریح کرد: صدا و سیما و رسانه ها نیروی اصلی دفاعی در برابر جنگ روانی دشمن به شمار می روند چنانچه اکنون دشمنان با جنگ هایی چون جنگ اقتصادی،‌ تحریم، تهدید، جنگ بانکی و تحریم های تخصصی وارد جنگ با دیگر کشور‌ها می شوند.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور یادآور شد: در سال جاری یکی از مهمترین ماموریتهای بسیج مقابله با جنگ نرم و ورود به جنگ نرم افزاری است.

جلالی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: دشمن در جنگ نرم سه هدف اصلی را دنبال می کند و نابودی زیر ساختهایی که مردم به آن وابسته هستند، تضعیف اداره مردم توسط دولت با ظرفیت دولت و نابودی مدیریت و منابع انسانی از اهداف دشمن است.

وی همچنین به نقش فناوری اطلاعات در پدافند غیرعامل اشاره کرد و گفت: خدمات بانکی، اطلاع رسانی، مدیریت و ارتباطات، استفاده از سامانه های GPS و GIS ، ماهواره،‌ مدیریت آب و برق مدیریت شهری همه بر بستر فناوری اطلاعات قرار گرفته و زیر ساخت IT یک زیر ساخت حیاتی در کشور ما به حساب می آید.

جلالی با اشاره به اینکه زیر ساخت فناوری اطلاعات در کشور پایدار و بومی نیست، افزود: زیر ساخت IT تداوم خدمت در شرایط کشور در لحظات حساس و دیگر لحظات وجود ندارد.

باید در صنعت نفت نیز مستقل شویم

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور همچنین با اشاره به صنعت های نفت و هسته ای در کشورمان اظهار داشت: صنعت هسته ای و نفت در کشور ما دو صنعت در پدافند غیر عامل به حساب می آیند که در صنعت هسته ای با وجودی که طی 10 سال گذشته تا کنون به دلیل تحریم علمی،‌ تخصصی و تجهیزاتی ما روی پای خودمان ایستاده‌ایم اکنون یک روحیه خود اتکا بسیجی دست یافته و استقلال داریم.

جلالی افزود: اما در صنعت نفت از 150 سال پیش تا کنون ما وابسته به تجهیزات بیگانگان بوده ایم.

جلالی همچنین استقرار پالایشگاه ها در نزدیکی شهرها را بسیار خطرناک دانست و افزود: این امر می تواند در مواقع جنگ یا بحران از یک بمب هسته‌ای بیسار خطرناکتر باشد و باید پالایشگاه ها و سازه هایشان را اصلاح نمود و مرکز تولید خطر در سازه‌ این پالایشگاه ها را کنترل نماییم.