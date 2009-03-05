خواستار همکاری با روسیه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شفر به متحدین این سازمان توصیه کرد که تا گفتگوهای سطح بالای خود را با روسیه که از زمان جنگ اوت گرجستان متوقف شده، از سر بگیرند.

دبیرکل ناتو که در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل صحبت می کرد، افزود: تمایلات من در خصوص گفتگو با روسیه مثبت است و امیدواریم که وزرای ناتو نیز با من موافق باشند.

وی در پاسخ به این پرسش که گفتگوها بین شورای روسیه و ناتو چه زمانی آغاز خواهد شد ابراز امیدواری کرد که این مسئله بزودی تحقق یابد.

همچنین دیوید میلی باند وزیر خارجه انگلیس نیز گفت: این برای ناتو مهم است که به سوی برقراری رابطه با روسیه در قالب شورای ناتو- روسیه اقدام کند.

میلی باند گفت: روسیه به همان اندازه که غرب به آن نیاز دارد آن کشور هم به غرب نیاز دارد.

وی خاطر نشان کرد: پر واضع است که ما با روسیه نگرانی های مشترکی داریم که حوزه های این نگرانی در مناطقی نظیر افغانستان، مبارزه با تروریسم، جنگ برای ممانعت از تکثیر تسلیحات کشتار جمعی و دیگر موارد است.

وزیر خارجه انگلیس همچنین تائید کرد که غرب اختلافاتی با روسیه به ویژه در خصوص گرجستان دارد.

فرانک والتر- اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان نیز گفت که تمایل به همکاری در تمامی طرفهای غربی وجود دارد.