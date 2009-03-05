500 مربی طرح چهره به چهره را در کشور اجرا می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی محمد عظیمی عصر پنجشنبه در جمع مربیان و اعضاعی کانونهای مساجد گلستان افزود: طرح تربیتی چهره به چهره یکی از بهترین برنامه هایی است که برای تداوم ارزش اسلامی و مشارکت نسل جوان در فعالیت های اسلامی برنامه ریزی و اجرا می شود.

وی اظهار داشت: این طرح در گلستان 300 عضو دارد و کمیت در این طرح هدف نیست بلکه کیفیت آن بسیار مهم و حائز اهمیت است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح در سال گذشته آغاز شد و در تلاشیم بتوانیم برای جوانهای و نوجوانان مسئولیتی ایجاد کنیم و برای تقویت دینی برنامه ریزی کنیم.

به گفته عظیمی، طرح چهره به چهره یک طرح تربیتی است که نیاز به زمان دارد تا فراگیر شود و برای اجرای مطلوب این طرح به حمایت و همکاری همه جانبه نیاز است.

مدیر اجرایی طرح چهره به چهره کشور و نمایده ستاد عالی کانونهای فرهنگی مساجد، اعتبار اجرای این طرح در استان گلستان را 150 میلیون ریال اعلام کرد.

وی با اشاره به فعالیت حدود شش هزار کانون فرهنگی مساجد کشور بیان داشت: نیازمندیهای نرم افزاری، سخت افزاری، رایانه و کتاب از جمله نیازهای این کانونها است.

عظیمی عنوان کرد: پراکندگیهای موجود در کانونهای فرهنگی وهنری از جمله مشکلات بوده و باید با ارتباط بیشتر بین ائمه جماعات و اعضای کانونها این مشکلات کمتر شود.

وی اعتبارات سال جاری مساجد کشور را 110 میلیارد ریال اعلام کرد.