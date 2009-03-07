زندی، کاهانی و کریمی به "راه شیری" پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، سامان مقدم پیش از این ساخت یک اپیزود از این پروژه را آغاز کرده و زندی، کاهانی و کریمی نیز پس از بازنویسی فیلمنامه اپیزودها کار خود را کلید می‌زنند.



فیلمبرداری این بخش‌ها تا آخر فروردین سال 88 آغاز و برای پخش از شبکه دو سیما در تابستان سال آینده آماده می‌شود. مجموعه 78 قسمتی "راه شیری" به تهیه‌کنندگی رامین عباسی‌زاده ساخته می‌شود.



این مجموعه از چند اپیزود تشکیل شده و هر اپیزود شامل شش قسمت است. قصه‌های مجموعه "راه شیری" مبتنی بر روابط انسانی با سرفصل‌هایی چون بیکاری، مهاجرت، اعتیاد، معلولیت، زنان بی‌سرپناه، زنان سرپرست خانوار، کودکان کار، بچه‌های سرراهی، روابط نابهنجار زناشویی و طلاق و ... است.



اولین اپیزود پروژه با نام "پسر" در شش قسمت به نویسندگی امید سهرابی و کارگردانی سامان مقدم 10 بهمن ماه کلید خورد. همایون ارشادی، آهو خردمند، سیدمهرداد ضیایی، سپیده اعلایی، محسن قاضی مرادی، حبیب حداد، عباس امیری، کیوان ساکت اُف،حامد نوروزی، بنیامین و نیوشا افشار در این اپیزود بازی می‌کنند و سرپرست نویسندگان احمد رفیع‌زاده است.

کاهانی فیلم‌های سینمایی " آدم"، "آن جا" و "بیست" را در کارنامه دارد. زندی کار خود را در سینما با دستیاری فیلمسازانی چون رخشان بنی اعتماد، کیانوش عیاری و... آغاز کرد. "عصرجمعه" اولین فیلم بلند سینمایی او در بیست و چهارمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد.



ایرج کریمی منتقد سینما نیز سازنده فیلم‌های سینمایی "از کنار هم می‌گذریم"، "چند تار مو"، "باغ‌های کندلوس" و" نسل جادویی" و فیلم تلویزیونی"رابطه" است.