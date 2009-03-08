قطع گاز دستگاه های بدهکار به شرکت ملی گاز

عزیز الله رمضانی در گفتگو با مهر درباره بدهیهای سایر شرکتها از جمله واحدهای پتروشیمی به شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه ما با مصرف کنندگان خود تعامل داریم، گفت: اما جز مقررات است که اگر مجتمع های پتروشیمی، نیروگاه ها و صنایع بخشی از بدهی های خود را پرداخت نکنند، می توانیم گاز آنها را قطع کنیم که امیدواریم کار به این مرحله نرسد.
وی در عین حال تصریح کرد: واحدهای پتروشیمی هم از واحدهای زیرمجموعه وزارت نفت هستند و آنها نیز باید با ما همکاری کنند.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به این موضوع که اجرای به موقع پروژههای گازی منوط به پرداخت این مطالبات است، تصریح کرد: البته در این زمینه، بدهکاری شرکت مهندسی و توسعه گاز وجود دارد و شرکت ملی گاز هر چقدر منابع مالی دارد، بین شرکتهای پیمانکاری و سازندگان تقسیم میکند.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد: ما به دنبال این هستیم که منابع جدید مالی را جذب کرده و بدهیهای خود از این طریق پرداخت کنیم.
یکپارچه سازی پایانه ها
معاون وزیر نفت در ادامه در خصوص واگذاری پایانه بندر طاهری به شرکت پایانههای نفتی در راستای طرح یکپارچه کردن پایانههای نفتی، گفت: شرکت ملی گاز به لحاظ اینکه باید عملیاتمان را خودمان مدیریت کنیم و بندر طاهری به عنوان یکی از فاکتورهایی که در عملیات ما میتواند موثر باشد ترجیح میدهیم در اختیار شرکت ملی گاز باشد.
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