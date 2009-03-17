دانشگاه آزاد اسلامی در سال 87 ؛ کمیت، کیفیت و حاشیه

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه آزاد اسلامی در سال 87 نیز همانند سالهای گذشته به دنبال تجهیز و توسعه واحدهای خود در سراسر کشور بود اما با این تفاوت که مسئولان این دانشگاه از ابتدای سال 87 بیش از پیش بر امر کیفیت در دانشگاه آزاد تاکید داشتند. البته منتقدان این دانشگاه نیز در سال 87 بیکار نبوده و سعی در شفاف سازی مشکلات پشت پرده و آشکار این دانشگاه داشتند که البته از سوی دانشگاه و مسئولان آن نیز بی پاسخ نماند.

87/1/15 : دانشگاه آزاد اسلامی سال 1387را با برگزاری سومین دوره مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران در نیمه فرودین ماه آغاز کرد. در این مسابقات 480 تیم از دانشگاه های ایران و سراسر دنیا حضور داشتند. عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی این مسابقات را مقدمه ای برای سال نوآوری و شکوفائی که توسط مقام معظم رهبری اعلام شده بود در دانشگاه آزاد و کشور عنوان کرد.

87/1/17 : عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در نخستین سخنرانی خود در سال 87 که در دانشگاه آزاد قزوین انجام شد تاکید کرد که در این سال، دانشگاه آزاد از کمیت خود کاسته و به سمت کیفیت حرکت می کند. وی عنوان کرد، پذیرش اعضای هیئت علمی جدید در دانشگاه، گسترش مقالات علمی، توسعه کارگاه ها و آزمایشگاه ها و ... از جمله حرکت به سمت کیفی تر شدن دانشگاه است.

87/1/25: علیرضا زاکانی رئیس هیئت تحقیق و تفحض آموزش عالی در آخرین روزهای مسئولیت خود در مجلس هفتم و در حالی که خود را برای رقابت جدی در دومین مرحله انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی آماده می کرد در نامه ای خطاب به مدیر مسئول روزنامه ایران از وی خواستار شد تا ناگفته هایی از تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی را منتشر کند. دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به این نماینده مجلس ایراد اتهامات بی اساس به این دانشگاه را اهانت به میلیونها دانشجو، استاد و فارغ التحصیل دانسته بود.

87/2/8: با شکایت دانشگاه آزاد اسلامی، مدیر مسئول روزنامه ایران و عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار شدند. عباس سلیمی نمین طی نشستی در دانشگاه مشهد به بیان مطالبی درباره عملکرد مسئولان ارشد دانشگاه آزاد اسلامی و محتوی پرونده تحقیق و تفحص مجلس از این دانشگاه پرداخت و به دنبال درج خبر آن چند نوبت مناظره مکتوب میان او و مسئولین دانشگاه آزاد در مطبوعات انتشار یافت.

87/2/9: عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در دانشگاه امیرکبیر در خصوص دانشگاه آزاد درخواست کرد فرصتی فراهم شود تا عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی به طور صحیح مورد بررسی قرار گیرد. وی عنوان کرد که بدون حضور دکتر جاسبی نقد و بررسی عملکرد ریاست دانشگاه آزاد اسلامی چندان منطقی نخواهد بود زیرا اینگونه برداشت می شود که رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به علت عدم حضور فرصت بیان نظرات خود را پیدا نکرده است.

87/2/11 : البته رئیس دانشگاه آزاد نیز در پاسخ به انتقادهای مطرح شده به دانشگاه آزاد تاکید کرد که ما سعی می کنیم به مردم خدمت کنیم و خود را درگیر مسائل بی ارزش نکنیم. جاسبی خاطر نشان کرد: ما تلاش خودمان را بیشتر در جهت ارتقای سطح دانشگاه به کار می گیریم و کمتر به حاشیه ها توجه می کنیم.

87/2/15 : بحث هایی در خصوص ریاست دانشگاه آزاد نیز در سال 86 و ابتدای سال 87 مطرح شد که بالاخره هیئت امنای دانشگاه آزاد در اطلاعیه ای بر قانونی بودن ریاست عبدالله جاسبی تاکید کرد.

87/2/19 : آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از مهمترین آزمونهای سراسری کشور نخسیتن آزمونی بود که در سال 87 توسط این دانشگاه برگزار شد. کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی با رشد 54 درصدی و با حضور 320 هزار داوطلب برگزار شد.

87/2/25 : رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اواخر اردیبهشت ماه در پنجاه و نهمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد از تصویب نخسیت هئیت امنای استانی دانشگاه آزاد خبر داد و تاکید کرد: آیین نامه تصویب نخستین هیئت امنای واحدهای دانشگاه آزاد که استان قم است تصویب شده و ظرف طی چند هفته آینده تشکیل می شود. به تدریج هیئت امنای استانهای دیگر در دراز مدت تشکیل می شود که به این ترتیب دانشگاه آزاد به صورت مجموعه ای غیرمتمرکز در خواهد آمد.

87/2/31 : سالروز تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی و اظهارات جاسبی: اولین کنکور دانشگاه آزاد در شهرهای تهران، یزد، کرمان، مشهد، تبریز و شاهرود با حدود 30 هزار داوطلب برگزار شد که تنها سه هزار نفر در دانشگاه آزاد اسلامی پذیرش شدند. در ملاقاتی که مسئولان دانشگاه آزاد با حضرت امام (ره) داشتند گزارش هایی به ایشان ارائه شد و امام نیز فرمودند که می خواهیم کاری کنیم که جوانان ایرانی در داخل کشور تحصیل کنند.

"اگر برای هر فرد 50 میلیون تومان سرمایه گذاری اشتغال نیاز باشد دانشگاه آزاد اسلامی بیش از سه هزار و 500 میلیارد تومان از سرمایه گذاری دولت در بحث اشتغال را بر عهده گرفته است."

87/3/7 : عبدالله جاسبی در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که 41 نفر از عوامل فروش سئوالات جعلی کنکور دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1382 محکوم شده اند.

البته رئیس دانشگاه آزاد گفت: در حکمی که برای این افراد صادر شده و در اختیار مراجع قانونی قرار گرفته تاکید شده است سئوالات قلابی و جعلی بوده و سئوالات اصلی کنکور دانشگاه آزاد به هیچ عنوان خارج نشده است. همه این شایعات و اتهاماتی که در چند سال اخیر در زمینه فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد وارد شده است، دروغ بوده و حکم دادگاه نیز این موضوع را تایید می کند.

87/3/12 : رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در اقدامی بی سابقه در گفتگوهای جداگانه با رسانه های جمعی مسائل پشت پرده ربع قرن فعالیت دانشگاه آزاد را اعلام کرد و به بسیاری از حرف و حدیث ها پاسخ گفت.



"ماندگاری من در دانشگاه آزاد بر اساس قانون و ضابطه است. هر نوع تغییر و تحول در هر ارگان و سازمانی در چارچوب یک فرایند قانونی اتفاق می افتد. اگر قرار باشد با جوسازی و تبلیغات رسانه ای افراد را جابجا کنند که مملکت دچار هرج و مرج می شود."

87/4/13 : کنکور سراسری دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از دو آزمون سراسری کشور با حضور 808 هزار داوطلب در سراسر کشور برگزار شد.

87/4/15 : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مدرک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی را با سایر دانشگاههای کشور برابر دانست و استخدام این افراد را لازم الاجرا اعلام کرد. این رای پس از شکایت یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد مبنی بر تبعیض برخی دستگاهها و ادارات در استخدام فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اعلام شد.

87/4/17 : رئیس دانشگاه آزاد اسلامی انتشار خبر و فیلمی در یکی از سایتهای خبری در خصوص زمینهای دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران و درگیری مسئولان دانشگاه آزاد با خانواده فرد مدعی را از اساس دروغ خواند. "فردی که در این خبر به عنوان مالک زمینهای واحد علوم و تحقیقات معرفی شده ادعای دروغ دارد و وی هیچ گاه مالک این زمینها نبوده است."

87/4/17 : سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران که پیشتر از انتشار فیلمی در مورد "سوء نظر عوامل دانشگاه آزاد اسلامی به سمت منزل آقای هادوی - اولین دادستان کل کشور" خبر داده بود، گفت: "آقای هادوی" چند سال پیش بخش اعظم زمینهایش را در اختیار دانشگاه آزاد گذاشت تا واحد علوم و تحقیقات این دانشگاه در زمینهای وی احداث شود. "هادوی" بخشی از زمینهایش را به خود و فرزندان خود اختصاص و بقیه را تحویل دانشگاه آزاد داد و دکتر جاسبی نیز طی نامه مکتوبی از اینکه چنین ایثارگری از سوی "آقای هادوی" صورت گرفته از وی تشکر کرد اما سرنوشت آقای هادوی بسیار تلخ شد.

"بعد از اینکه آقای هادوی این اسناد را رسما به دانشگاه آزاد منتقل کرد، از سوی عوامل دانشگاه آزاد نسبت به بقیه زمینها طمع ورزی شد و اذیت و آزاری که بر خانواده وی روا شد آنقدر تلخ است که هر ایرانی از این نوع مدیریت شرم می کند."

87/4/28 : کنکور علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور بیش از 151 هزار داوطلب آزمون علوم پزشکی برگزار شد. در کنکور پزشکی اکثریت با دختران بود به طوریکه 72 درصد داوطلبان را دختران و 28 درصد داوطلبان را پسران تشکیل دادند.

87/5/22 : مدیر کل تسهیلات اعتباری و مالی دانشگاه آزاد در نشست خبری اعلام کرد: کل شهریه ای که از دانشجویان دانشگاه آزاد اخذ شد 12 میلیارد ریال بود که با توجه به تعداد یک میلیون و 300 هزار دانشجوی این دانشگاه هر دانشجو به طور متوسط 9 میلیون و 200 هزار ریال شهریه در طول یکسال تحصیلی پرداخت می کند.

87/5/27 : رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از جذب اساتید بازنشسته دانشگاه های سراسری در دانشگاه آزاد خبر داد و عنوان کرد: از سال 86 بیش از 200 عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاههای دولتی توسط دانشگاه آزاد اسلامی جذب شده اند. این خبر رئیس دانشگاه آزاد اعتراض برخی افراد به وزیر علوم را به دنبال داشت.

87/6/13 : دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد از نیمه دوم مهرماه در شورای عالی انقلاب خبرداد.

87/6/19 : مباحث روز در خصوص مدرک تحصیلی کردان که مسئولیت یک وزارتخانه را عهده داشت و تدریس وی در دانشگاه آزاد موجب پرسش از رئیس دانشگاه آزاد شود که وی از پاسخ به این سوال امتناع کرد.

87/7/13 : رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از آغاز جشن ربع قرن عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی از 15 مهر ماه جاری خبر داد و اظهار داشت که این جشن با یک سال تاخیر از 15 مهر جاری به مدت هفت ماه تا اردیبهشت ماه سال آینده در سطح تمامی واحدها برپا می شود.

87/7/16 : اصلاحات اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی از جمله مواردی بود که خبرنگاران همواره درباره آن از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سوال داشتند که در نهایت عبدالله جاسبی در نیمه دوم مهر ماه تاکید کرد: هر وقت هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اساسنامه را اصلاح کرد این اصلاحات به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال خواهد شد.

87/7/21 : رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در شعبه پنج بازپرسی دادسرای کارکنان دولت به سئوالات بازپرس پرونده زمین های دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات پاسخ داد. جاسبی در این زمینه اظهار داشت: تاکنون به تمامی مراجع قانونی در این خصوص پاسخگو بوده و در این رابطه مدارک، شواهد و مستندات قانونی داشته و ارائه کرده ایم. بدیهی است تصمیم نهایی مراجع قضائی در این رابطه فصل الخطاب خواهد بود و دانشگاه با ادای توضیحات و ارائه مستندات به مراجع رسمی تابع قانون و تصمیم نهایی قوه قضائیه است.

87/7/22 : وزیر علوم تحقیقات و فناوری افزایش 10 درصدی شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی که همواره باعث اختلاف مسئولان کشور با دانشگاه آزاد اسلامی بود را تائید کرد.

87/7/30 : جلسه هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی و با حضور اعضای هیئت موسس تشکیل شد و در آن شاخصهای ارزیابی علم و فناوری در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بررسی و تعیین شد.

در این جلسه برنامه 5 ساله دانشگاه آزاد اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شاخصهای ارزیابی علم و فناوری برای واحدهای جامع، بسیار بزرگ، بزرگ، متوسط و کوچک در زمینه های انسانی، بهره وری، ساختاری و عملکردی به تصویب هیئت موسس رسید. اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این جلسه، بررسی و چند ماده و تبصره آن مورد تصویب قرار گرفت.

87/8/12 : رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از تاثیر سوابق تحصلی در کنکور دانشگاه آزاد خبر داد و عنوان کرد: کنکور دانشگاه آزاد اسلامی نیز که پیش از این معدل و سوابق تحصیلی در آن تاثیری نداشت امسال همانند کنکور سراسری با تاثیر 15 درصدی سوابق تحصیلی برگزار خواهد شد.

87/8/22 : عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی باز هم خبرساز شد و در اظهار نظری اعلام کرد: در حال حاضر 53 درصد از زمینهای دانشگاه آزاد فاقد سند قطعی است که اگرچه مالکیت آنها با اسناد دیگری در اختیار دانشگاه آزاد قرار گرفته اما باید مالکیت آن به طور قطع در اختیار دانشگاه آزاد قرار گیرد.

وی همچنین عنوان کرد: بیشترین گلایه و نارضایتی که از دانشگاه آزاد می شود از سوی دانشجویان منطقه 8 یعنی واحدهای تهران این دانشگاه است. روزانه بیش از 600 تا 700 انتقاد و نامه از طریق سایت شخصی من دریافت می شود که بیشترین مشکل عنوان شده از سوی دانشجویان، نحوه برخورد کارکنان دانشگاه آزاد با آنها است.

87/8/28 : معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی از اشتباه دانشگاه آزاد در ارائه مجوز تدریس به برخی از مسئولان کشور خبر داد و تاکید کرد: زمانی دانشگاه آزاد اسلامی با اعتمادی که به مسئولیت برخی افراد داشت به آنها اجازه تدریس می داد اما پس از محرز شدن مدارک تحصیلی نامعتبر مجوز تدریس لغو می شد.

کریم زارع اظهار داشت: زمانی کسانی که مسئول بوده و قائم مقام وزارتخانه های مختلف بوده و مسئولیتهایی داشته اند مدارکی را به دانشگاه آزاد اسلامی آورده و هیئت علمی شده اند. دانشگاه آزاد اسلامی با اعتمادی که با توجه به مسئولیت این افراد وجود داشت به آنها اجازه تدریس می داد. وقتی وزیر کشور سابق تائیدیه مدارک تحصیلیش را از آموزش عالی ارائه نداد قراردادش با دانشگاه آزاد اسلامی در موعد مقرر و قانونی لغو شد.

87/9/17 : رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در نخسیتن جشنواره برترین های دانشگاه آزاد اسلامی در سخنرانی درد و دل گونه در دفاع از عملکرد خود در دانشگاه آزاد اظهار داشت که : رویای نیمه کاره ای ندارم که در تحقق آن باورهایم را معامله کنم.

87/10/1 : دانشگاه آزاد اسلامی به دلیل آنچه که از سوی مسئولان این دانشگاه بی توجهی وزارت علوم نسبت به خواسته ها و فضای اندک برای ارائه دستاوردهای عظیم دانشگاه عنوان شده بود، نمایشگاه جامع دستاوردهای 30 ساله وزارت علوم را تحریم کرد.

87/10/14 : دکتر عبدالله جاسبی پس از تهاجم رژیم اسرائیل به نوار غزه با ارسال نامه ای به رئیس دانشگاه غزه تاکید کرد که دانشگاه آزاد اسلامی آمادگی پذیرش و تحصیل دانشجویان دانشگاه غزه را دارد.

87/11/13 : علیرغم آن که مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی در ابتدای سال 87 اعلام کرده بودند که از توسعه کمی دانشگاه کاسته خواهد شد و به سمت توسعه کیفی حرکت می شود در دهه فجر انقلاب اسلامی از سوی دانشگاه آزاد اعلام شد که هزار و 530 پروژه عمرانی در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز آموزشی این دانشگاه افتتاح می شود.

87/11/16 : کریم زارع معاون پارلمانی دانشگاه آزاد از تدوین سند راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی در چشم انداز 1404 خبر داد و تاکید کرد این سند پس از تصویب در هیئت امنا به واحدهای دانشگاه آزاد ابلاغ خواهد شد. شاخصهای کمی و کیفی، چشم انداز، ماموریتها و اهداف دانشگاه آزاد اسلامی در سند راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی تبیین شده است که در آینده ای نزدیک ابلاغ خواهد شد.

87/11/18 : مدیر کل تسهیلات اعتباری و مالی دانشگاه آزاد که همواره از عدم پرداخت به موقع وام شهریه مصوب مجلس به دانشگاه آزاد گلایه داشت گفت: بیش از 350 میلیارد ریال از سهم 520 میلیارد ریالی وام شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد پرداخت شد. 25 درصد از کل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی که نزدیک به 400 هزار دانشجو خواهند بود واجد شرایط دریافت وام شهریه هستند.

87/11/22 : ثبت نام داوطلبان آزمون سراسری رشته های غیر پزشکی و علوم پزشکی سال 88 دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد. ثبت نام این آزمون برای نخسین بار درتاریخ برگزاری آزمون های این دانشگاه دو بار پیاپی تمدید شد. درنهایت بیش از 800 هزار نفر در این آزمون ثبت نام کردند.

87/12/2 : رئیس دانشگاه آزاد اسلامی که همواره سعی کرده است استقلال دانشگاه را در همه امور و بخش ها حفظ کند با ادغام کنکور سراسری سازمان سنجش و کنکور سراسری دانشگاه آزاد مخالف کرد.

87/12/20 : رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد که ادغام کنکورهای سراسری سازمان سنجش و آزاد اسلامی به هیچ وجه موجب تضعیف دانشگاه آزاد نخواهد شد. " در حال حاضر شرایط طوری است که دانشگاهها در یک رقابت علمی می توانند برای جذب برترینها با یکدیگر رقابت کنند و با شعار نیز نمی توان این کار را انجام داد."

87/12/26: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در آخرین دیدار خود با خبرنگاران در سال 87 فعالیت های این دانشگاه در سالی که گذشت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در سالی که گذشت توانست در جهت توسعه کیفی گام های بلندی را بردارد و با توسعه، سازندگی و آبادانی متراژ قابل توجهی بر میزان فضای آموزشی و دانشگاهی خود بیافزاید.

جاسبی تاکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی سال 87 را با شکوفائی در زمینه برگزاری مسابقات روبوکاپ آغاز کرد و این سال را با نوآوری در زمینه افتتاح سیستم ویدئو کنفرانس برای ارتباطات هرچه بیشتر میان واحدها به پایان رساند.