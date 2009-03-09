به گزارش خبرنگار مهر، سیدضیاءالدین شفیعی صبح دیروز در نشستی خبری با اشاره به اقدامات انجام شده برای برگزاری بهتر همایش گفت: از تیرماه امسال فراخوان برای دریافت اثر داده شد و از مرداد نیز کنگره‌ها رسماً در 30 استان (‌جز تهران) آغاز به کار کرد. با توجه به گستردگی و ویژگی‌های استان تهران، کنگره در این استان در چهار بخش مجزا برگزار شد. همایش در هر استان در سه گرایش شعر مقاومت و پایداری جهان اسلام، شعر عاشورایی و دفاع مقدس برگزار شد.

وی در پاسخ سئوال خبرنگار مهر درباره ویژگی‌های کنگره امسال نسبت به سال‌های قبل و نوآوری‌های وعده داده شده برای آن، افزود: آنچه که به معنای نوآوری و نگاه تازه مورد توجه کنگره هفدهم بوده، در حدود نحوه ارسال اثر نیست بلکه پنجره‌هایی جدید به عرصه ادبیات دفاع مقدس مدنظر بوده است.

تعداد شاعران زن دفاع مقدس از پنج درصد دهه‌ نخست انقلاب به 35 درصد رسیده است

دبیر هفدمین همایش سراسری شعر دفاع مقدس در توضیح این "نگاه‌های جدید" اضافه کرد: شعر دفاع مقدس در طول 5 سال‌ اخیر از شعر حماسی و رزمی به عاطفی و نوستالژیک تغییر منظر داده و به همین واسطه تغییراتی هم در جمعیت سرایندگان این نوع شعر رخ داده است؛ در این پنج سال حضور بانوان شاعر در عرصه دفاع مقدس بیشتر شده است. اگر در دهه‌های اول 2 تا 5 درصد شاعران عرصه دفاع مقدس، زن بودند امروز این نسبت به 30 تا 35 درصد افزایش پیدا کرده است.

شفیعی این تغییر را موجب تغییر در ترکیب هیئت داوران همایش سراسری شعر دفاع مقدس دانست و حضور 3 شاعر زن (منصوره نیکوگفتار، عرفان نظرآهاری و سودابه امینی) را در میان 12 شاعر نهایی هفدمین دوره این کنگره، دلیلی بر صحت این مدعا ارزیابی کرد.

کاهش فرصت انتشار کتاب برگزیدگان از دو سال به یکسال

وی همچنین توجه جدی به صدای شاعران جوان و انتصاب دبیران استانی توسط دبیر اصلی کنگره، ارزیابی آثار حوزه کودک و نوجوان در یک بخش جداگانه و توسط داوران مربوط به این حوزه را - که هر سه برای نخستین بار است که روی می‌دهد - از جمله ویژگی‌های دیگر کنگره هفدهم شعر دفاع مقدس ارزیابی کرد و گفت: امسال همچنین برای نخستین بار جایزه‌ای تحت عنوان "فرصت یکساله انتشار کتاب" را به برگزیدگان داده‌ایم که می‌تواند پایه‌گذار جایزه‌ای باشد که تابحال وجود نداشته است.

دبیر هفدمین همایش سراسری شعر دفاع مقدس در پاسخ پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره علت کاهش فرصت انتشار کتاب از دوسال به یک سال، گفت: این تصمیم در جلسات پایانی کنگره قبل از برگزاری گرفته شده است و دلیل هم دارد؛ به خاطر اینکه نوعی تعلق خاطر برای انتشار هر چه زودتر کتاب در صاحب اثر به وجود بیاورد و او از این فرصت زودتر استفاده کند و در عرض یکسال کتابش را منتشر و عرضه کند.

آثار سه دوره اخیر کنگره شعر دفاع مقدس ارزیابی شده است

سید ضیاءالدین شفیعی با اشاره به انتشار کتاب‌های برگزیده سه کنگره اخیر شعر دفاع مقدس (روایت چهاردهم، زخم سیب و آوازهای بلوط) از بررسی آثار برگزیده این سه سال خبر داد و گفت: مجموع آثار برگزیده سه دوره قبلی را به دو تن از منتقدین عرصه شعر (حمیدرضا شکارسری و محمدکاظم کاظمی) داده‌ایم تا آنها را بررسی و مقالاتشان را در این باره به صورت ویژه و خاص در یکی از جلسات چهارگانه کنگره که در سه روز (20 تا 22 اسفند) در بندعباس برگزار می‌شود ارائه کنند.

وی همچنین از داوری مجدد آثار برگزیده استانی هفدهمین کنگره شعر دفاع مقدس خبر داد و تاکید کرد: این آثار مشخص شده‌اند اما همچنان در حد یک کد‌ هستند و نام برگزیدگان مشخص نیست. در کنگره جوایز برگزیدگان تحت عنوان‌های زیر اهدا می‌شود؛ جایزه "قدس" برای برگزیدگان شعر مقاومت و پایداری جهان اسلام، جایزه "سیدحسن حسینی" برای برگزیدگان شعر عاشورایی و جایزه "قیصر" برای برگزیدگان شعر دفاع مقدس.

یادنامه‌های قیصر امین پور، سیدحسن حسینی و سلمان هراتی آماده شد

دبیرهفدمین همایش سراسری شعر دفاع مقدس همچنین گفت: یادنامه‌های سه شاعر تقدیری کنگره هم آماده شده است؛ یادنامه سیدحسن حسینی را احمد نادمی با عنوان "شمشیر باستانی شرق"، یادنامه قیصرامین‌پور را جواد محقق با عنوان "شکفتن در آتش" آماده انتشار کرده‌اند. بنده نیز یادنامه سلمان هراتی را با عنوان "خواب گل سرخ" آماده کرده‌ام. منتخب آثار کنگره نیز با عنوان ا"مواج ارغوانی" در 550 صفحه آماده انتشار شده است.