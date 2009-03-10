پیش نویس طرح ایجاد معاونت فرهنگی در دانشگاهها تهیه شد

محمدباقر خرمشاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تفکیک معاونت فرهنگی از معاون دانشجویی دانشگاهها افزود: بحث تفکیک معاونت فرهنگی از معاونت دانشجویی دانشگاهها به عنوان یک ضرورت مطرح شده است و دانشگاهها از آن جایی که مستقل هستند برخی به صورت هیئت امنایی نسبت به تصویب و اجرای آن اقدام کرده اند.

وی اظهار داشت: علاوه بر این قرار است این بحث به گونه ای مطرح شود که در برنامه پنجم توسعه نیز ذکر شود و دولتهای آینده بر اساس برنامه به ایجاد معاونت فرهنگی در دانشگاهها اقدام کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از تهیه پیش نویس این طرح در وزارت علوم خبر داد و به مهر گفت: این پیش نویس در وزارت علوم تدوین شده اما مستلزم تصویب در معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری است.

وی اضافه کرد: در هر حال در وزارت علوم مراحل کارشناسی را طی کرده و مسئولین وزارت علوم برای ایجاد این معاونت به اجماع رسیده اند.