سیدمحسن وزیری تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: قربان محمدپور بازنویسی نهایی فیلمنامه را این هفته به پایان می‌رساند. با صالحی، غفوریان و اویسی برای بازی در فیلم صحبت‌هایی شده و این هفته قرارداد بازیگران قطعی می‌شود. امیر توسلی هم موسیقی متن را می‌سازد.

وی در ادامه افزود: با انتخاب بازیگرها، برای آغاز فیلمبرداری مشکلی نخواهیم داشت و طبق برنامه "شیر و عسل" فروردین در تهران کلید می‌خورد. تازه‌ترین فیلم معیریان داستانی طنزآمیز و خانوادگی دارد.

سایر عوامل "شیر و عسل" عبارتند از فیلمبردار: مجتبی رحیمی، چهره‌پرداز: مسعود افشار، طراح صحنه و لباس: شیرین شازده‌احمدی، عکاس: اکبر اصفهانی.

"کما"، "شارلاتان"، "چپ‌دست" و "آنکه دریا می‌رود" از فیلم‌های معیریان در مقام کارگردان هستند.