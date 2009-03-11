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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۰۳

صالحی، غفوریان و اویسی گزینه‌های بازی در "شیر و عسل" معیریان

صالحی، غفوریان و اویسی گزینه‌های بازی در "شیر و عسل" معیریان

مجید صالحی، مهران غفوریان و فتحعلی اویسی گزینه‌های بازی در فیلم سینمایی "شیر و عسل" به کارگردانی آرش معیریان هستند.

سیدمحسن وزیری تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: قربان محمدپور بازنویسی نهایی فیلمنامه را این هفته به پایان می‌رساند. با صالحی، غفوریان و اویسی برای بازی در فیلم صحبت‌هایی شده و این هفته قرارداد بازیگران قطعی می‌شود. امیر توسلی هم موسیقی متن را می‌سازد.

وی در ادامه افزود: با انتخاب بازیگرها، برای آغاز فیلمبرداری مشکلی نخواهیم داشت و طبق برنامه "شیر و عسل" فروردین در تهران کلید می‌خورد. تازه‌ترین فیلم معیریان داستانی طنزآمیز و خانوادگی دارد.

سایر عوامل "شیر و عسل" عبارتند از فیلمبردار: مجتبی رحیمی، چهره‌پرداز: مسعود افشار، طراح صحنه و لباس: شیرین شازده‌احمدی، عکاس: اکبر اصفهانی.

"کما"، "شارلاتان"، "چپ‌دست" و "آنکه دریا می‌رود" از فیلم‌های معیریان در مقام کارگردان هستند.

کد مطلب 847327

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