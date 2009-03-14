شعر 64 منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شصت و چهارمین شماره فصلنامه تخصصی "شعر" در آخرین روزهای سال 87 ، به ارائه اشعاری از شاعران ایرانی در عصر انقلاب اسلامی پرداخته است.



این شماره از فصلنامه شعر، آثاری از محمد حسین شهریار، طاهره صفارزاده، حمید سبزواری، مشفق کاشانی، هوشنگ ابتهاج، محمد علی معلم، مهدی اخوان ثالث، شفیعی کدکنی، قیصر امین پور، محمد علی بهمنی، سید حسن حسینی، سید علی موسوی گرمارودی و سلمان هراتی را در خود جای داده است.



فصلنامه تخصصی شعر به مدیر مسئولی حسن بنیانیان و سردبیری مصطفی محدثی خراسانی منتشر می شود و شماره جدید آن در 116 صفحه و با قیمت 1200 تومان منتشر شده است.