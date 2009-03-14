به گزارش خبرگزاری مهر، برابر با این نظرسنجی که مربوط به ویژه‌برنامه‌های تلویزیون به جز سریال‌ها و فیلم‌هاست، 1/62 درصد از پاسخگویان تهرانی در دهه فجر حداقل بیننده یکی از این برنامه‌ها بوده‌اند.



نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما نشان می‌دهد ویژه‌برنامه‌های "مسابقه 303" شبکه سه با 7/35 درصد، "بازیگران دیکتاتور" شبکه سه با 2/24 درصد، جنگ "آبی شو" شبکه تهران با 9/14 درصد، "این شب‌ها" شبکه یک با 2/14 درصد، "هزار فامیل" شبکه یک با 6/13 درصد و "ورزش در مسیر انقلاب" شبکه سه با 6/13 درصد پربیننده‌ترین ویژه‌برنامه‌های تلویزیون در ایام دهه فجر بودند.



همچنین "سی سال سی مجموعه" شبکه سه با 6/12 درصد، "نهضت امام خمینی" شبکه یک با 9/10 درصد، "روایت انقلاب" شبکه دو با 5/10 درصد، "سودای سیمرغ" شبکه دو با 10 درصد، "سه دهه صلابت" شبکه یک با 8/9 درصد و "سی بهار" شبکه دو با 8/9 درصد دیگر برنامه‌های پربیننده تلویزیون به انتخاب شهروندان تهرانی بودند.



78/2 درصد درصد از بینندگان موفقیت تلویزیون را در ارائه تصویر واقعی از انقلاب اسلامی در حد خیلی زیاد و زیاد ارزیابی کرده‌اند و تنها 7/0 درصد اعتقاد دارند تلویزیون در این زمینه توفیق چندان نداشته است.



84/3 درصد تلویزیون را در تبیین نقش اقشار مختلف مردم در پیروزی انقلاب در حد زیاد و خیلی زیاد موفق می‌دانند و 4/81 درصد نیز تلاش سیما را برای تبیین نقش امام خمینی(ره) در پیروزی انقلاب قابل توجه و موفق ارزیابی کرده‌اند.



انعکاس وقایع و رویدادهای انقلاب دیگر موضوعی است که 8/77 درصد از بینندگان تلویزیون را در این زمینه موفق دانسته‌اند و 7/75 درصد نیز اعتقاد دارند تلویزیون به خوبی توانسته نقش روحانیت را در پیروزی انقلاب اسلامی تبیین کند.



71 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی به جذاب بودن پخش خاطرات افراد مبارز قبل از انقلاب رأی مثبت داده‌اند و 2/39 درصد برنامه‌های امسال تلویزیون در دهه فجر را بهتر از سال‌های قبل ارزیابی کرده‌اند.



برابر با آمار نهایی مرکز تحقیقات صدا و سیما 2/72 درصد از بینندگان تلویزیون از برنامه‌های دهه فجر امسال در حد زیاد و خیلی زیاد رضایت داشته‌اند.