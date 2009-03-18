جایگاه تاریخی فرش دستباف اردبیل کمرنگ شده است

یاور صفرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آینده فرش استان اردبیل به رویکرد و سیاست جدیدی نیاز دارد و این رویکرد می ‌تواند در قالب ایجاد کارگاه های متمرکز، مدیریت صحیح، آموزش مستمر و تاثیرگذار، شناسایی سیلقه ‌های بازار مصرف، افزایش تولید سفارش و ... صورت گیرد.

رئیس سازمان بازگانی استان عدم احیا، معرفی و شناساندن هنر اصیل فرش اردبیل را از جمله دلایل افول جایگاه تاریخی فرش استان برشمرد و افزود: باید تولید کنندگان، بافندگان و طراحان فرش استان با شناسایی و احیای این هنرها از فراموشی فرش اردبیل جلوگیری کنند.

وی بیان داشت: باید انقلابی در صنعت فرش استان ایجاد شود تا بتوانیم فرش دستباف استان را به جایگاه ویژه و تاریخی خود سوق دهیم.

صفرپور تحقق این مهم را در صادرات و افزایش تولید فرش دستباف استان بسیار تاثیرگذار دانست و تاکید کرد: اگر امروز نگاه و رویکرد نو و جدید به فرش نداشته باشیم بی شک در آینده با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد.

این مسئول نواسانات قیمت مواد اولیه،‌ عدم تخصیص اعتبارات استانی و کشوری، عدم استفاده از مواد اولیه مرغوب،‌ استفاده از نقشه‌ و رنگ تکراری،‌ عدم توجه به آموزشها و... را از مهمترین مشکلات کنونی فرش اردبیل عنوان کرد.

وی یادآور شد: باید با راه اندازی کارگروه های ویژه از جمله بافت و تولید، آموزش و تحقیق و صادرات ضمن بالابردن کیفیت همراه تکنولوژی فرش اصیل اردبیل را شناسایی و احیا کنیم.

رئیس سازمان بازرگانی استان همچنین از تولید 120 هزار مترمربع فرش دستباف طی سال جاری در اردبیل خبر داد و خاطر نشان کرد: این میزان فرش دستباف از سوی 40 هزار نفر از بافندگان سازماندهی شده، فرش تولید شده است.

وی در پایان به تکمیل بیمه خدمات درمانی بافندگان فرش دستباف استان در سال آینده اشاره کرد و ادامه داد: تاکنون از مجموعه 40 هزار نفر از بافندگان فرش استان 548 نفر تحت پوشش خدمات بیمه قرار گرفته که با رفع مشکلات موجود و توافق‌ های صورت گرفته، بیمه تمام بافندگان در سال آینده تحقق می یابد.