همدلی و نشاط زیرساخت اصلی توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محممود احمدی نژاد دقایقی قبل و در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی اظهار داشت: هر استانی برای توسعه و پیشرفت نیازمند دواصل مهم است که همدلی و اتحاد بین مردم و مسئولان یکی از مولفه های این مهم به حساب می آید.

وی خاطرنشان کرد: دومین اصل برای توسعه هر استانی در کشور به ویژه کردستان ایجاد فضای پر از شور و نشاط برای خدمتگزاران است که البته این مهم به وسیله رسانه های جمعی و همکاری و تعامل آنها به وجود خواهد آمد.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به توصیه خود به رسانه های جمعی استان کردستان بیان داشت: امروز هیچ کس منکر حضور و نقش رسانه های جمعی در زمینه ارتقاء سطح توانمندیها نیست و باید از این امکان ویژه برای معرفی چهره زیبای کردستان به سایر نقاط کشور استفاده کرد.

احمدی نژاد ادامه داد: استان کردستان بسیار زیباست که رسانه های جمعی باید با استفاده از هنر قلم خود این زیبایی را به بهترین شکل ممکن به تصویر بکشند.

وی افزود: این مهم به معنی این مسئله نیست که رسانه های جمعی نباید از کاستی ها و مشکلات احتمالی انتقاد نکنند بلکه این کار شرایطی را فراهم می کند که انتقادات در فضای کاملا دوستانه و به صورت اصولی مطرح و به آن رسیدگی شود.

احمدی نژاد گفت: انتقاد رسانه های جمعی باید سازنده و به دور از جبهه گیری های مختلف باشد و باید تلاش کرد که که نقد به گونه ای مطرح شود که انگیزه جبران را در میان متولیان امر و مدیران ایجاد کرد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان کردستان اشاره و عنوان کرد: بسیاری از مصوبات بسیار خوب و تاثیر گذار است که امیدواریم با پیگیری های اصحاب رسانه و تلاشهای مسئولان در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه مناسبی برسد.

وی یادآور شد: بعضی از مصوبات دور دوم باید در مدت زمانی کوتا به ثمر برسد و برخی دیگر نیز در بحثهای زیرساختی است که زمان بیشتری را باید برای اجرای و پیگیری آن صرف کرد.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: تلاش اصلی سفر دوم هیئت دولت به استان کردستان در بحث تقویت زیرساختها متمرکز شده بود که خوشبختانه در جریان تصویب مصوبات این مهم لحاظ شود.

وی در پایان گفت: کردستان باید به یکی از استان های توسعه یافته کشور تبدیل شود چرا که پتانسیل و توانمندی این استان بیش از اینهاست.

در جریان دور دوم سفر هیئت دولت به کردستان 190 بند مصوبه برای توسعه و پیشرفت این استان به تصویب رسید.