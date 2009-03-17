مسئله انتقال آب در یزد باید اصولی پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حجت الاسلام محمدعلی صدوقی، بعد از ظهر سه شنبه در آخرین جلسه شورای اداری استان یزد در سال جاری با اشاره به اظهارات اخیر یکی از مسئولان وزارت نیرو در مجلس اظهار داشت: جو حاکم بر وزارت نیرو حاکی از آن است که این وزارتخانه کوچکترین تعهدی برای خود در این مسئله مهم ایجاد نکرده است.

وی با طرح این سئوال که آیا مصوبه به تنهایی قادر به حل مشکلات استان است و اینکه با فرض تحقق 70 کیلومتر خط انتقال، آیا مشکل استان در این زمینه رفع می شود بیان داشت: این مهم از مصوبات سفر هیئت دولت به استان یزد است از اینرو باید منطقی پیگیری شود زیرا برای زنده ماندن استان‌‌،‌ راهی جز انتقال آب وجود ندارد.

صدوقی با تاکید بر اینکه مبادا بودجه‌ای صرف شود که تنها عنوان جایگزین داشته باشد،‌ گفت: با این اقدام تنها سرمایه ها هدر می رود و در واقع مشکلی از استان یزد حل نمی شود.

وی با اشاره به اینکه تا آب نباشد، استان یزد زیربنایی نخواهد داشت،‌ تاکید کرد: استاندار و مجموعه مدیران مرتبط همچون گذشته برای اجرای خط دوم انتقال آب و تحقق دستور رهبر معظم انقلاب در خصوص تعیین زمان برای این پروژه دست از تلاش بر ندارند.

صدوقی در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به فرا رسیدن بهار و تغییر و تحول در طبیعت یادآور شد: تغییر و حرکت در طبیعت نشانی از تکامل است و انسانها نیز برای رسیدن به تکامل باید حرکت کرده و مسیر پویایی را طی کنند.

وی عنوان کرد: سکون و حرکت بر خلاف تکامل و ترقی انسان را به بیراهه می کشاند و از بارزترین نشانه های سکون و غفلت قساوت قلب است که در سال جاری در غزه شاهد آن بودیم.

صدوقی با اشاره به جنایات امریکا در غزه، عراق و افغانستان ادامه داد: این جنایات همه ناشی از قساوت قلب و حرکت انسان به سمت پستی هاست.

صدوقی مسئولان را به درس گرفتن از طبیعت و ذخیره توشه های معنوی برای خزان و زمستان عمر فراخواند و افزود: مهمترین درسی که از فصول می توان گرفت آمدنها و رفتن هاست و واضح پیداست که هیچ چیزی جز خدمت به مردم در این دنیا باقی نخواهد ماند.