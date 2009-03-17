به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام ایرانی قمی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم که از فعالان و مبارزین انقلاب محسوب میشود و نماینده مردم قم در دورههای چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی بود به علت تشدید بیماری که مدتها از آن رنج میبرد به بیمارستان ولی عصر(عج) منتقل و در آی سی یو این بیمارستان بستری شده است.
حجتالاسلام ایرانی که در دوران رژیم ستمشاهی با سخنرانیهای تند و جذاب خود بسیاری از جوانان را گرد خود جمع کرده بود پس از پیروزی انقلاب با توصیه شهید مظلوم آیت الله شهید بهشتی به عنوان دبیر حزب جمهوری اسلامی قم منصوب شد.
با آغاز جنگ تحمیلی، به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رفته و فرمانده سپاه پاسداران قم و استان مرکزی شد. در دوران دفاع مقدس کمتر رزمندهای بود که در جبهه ها جنگ و در پشت جبهه با آقای ایرانی انس و الفتی نداشته باشد. آقای ایرانی به واسطه محبوبیتی که در میان مردم قم داشت، در دورههای چهارم و پنجم مجلس بهعنوان نماینده مردم قم انتخاب شد و پس از آن مسئولیت سازمان تبلیغات اسلامی استان قم را پذیرفت.
وی از جمله روحانیون با نفوذی در قم است که با الهام از امام راحل مشی ساده زیستی و زی طلبگی خود را در همه حال حفظ کرد و با ارتباط گستردهای که با اقشار مختلف مردم داشت، سنگ صبور همه طیفها و اقشار و دستجات مردم قم شد.
قم - خبرگزاری مهر: روحانی سرشناس و محبوب مردم قم و مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم، حجتالاسلام حسین ایرانی به علت تشدید بیماری در آی سی یو بیمارستان ولی عصر(عج) قم بستری شد.
