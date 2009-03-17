به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام ایرانی قمی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم که از فعالان و مبارزین انقلاب محسوب می‌شود و نماینده مردم قم در ‏‏دوره‌های چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی بود به علت تشدید بیماری که مدت‌ها از آن رنج می‌برد به ‏بیمارستان ولی عصر‌(عج) منتقل و ‏در آی سی یو این بیمارستان بستری شده است.‏



حجت‌الاسلام ایرانی که در دوران رژیم ستمشاهی با سخنرانی‌های تند و جذاب خود بسیاری از ‏جوانان را گرد خود جمع کرده ‏بود پس از پیروزی انقلاب با توصیه شهید مظلوم آیت الله شهید بهشتی به ‌عنوان ‏دبیر حزب جمهوری اسلامی قم منصوب شد.‏



با آغاز جنگ تحمیلی، به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رفته و فرمانده سپاه پاسداران قم و استان مرکزی شد. در ‏دوران دفاع مقدس کمتر ‏رزمنده‌ای بود که در جبهه ها جنگ و در پشت جبهه با آقای ایرانی انس و الفتی نداشته ‏باشد. آقای ایرانی به واسطه محبوبیتی که در میان ‏مردم قم داشت،‌ در دوره‌های چهارم و پنجم مجلس به‌عنوان ‏نماینده مردم قم انتخاب شد و پس از آن مسئولیت سازمان تبلیغات اسلامی ‏استان قم را پذیرفت.‏



وی از جمله روحانیون با نفوذی در قم است که با الهام از امام راحل مشی ساده زیستی و زی طلبگی خود را در ‏همه حال حفظ کرد و با ارتباط ‏گسترده‌ای که با اقشار مختلف مردم داشت، سنگ صبور همه طیف‌ها و اقشار و ‏دستجات مردم قم شد. ‏



