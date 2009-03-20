مصرف گردو به سلامت رگها کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه خبری فاکس نیوز، دانشمندان دریافته اند که حتی مصرف روغن زیتون نیز که برای قلب و رگهای خونی مفید است چنین تاثیر فوق العاده ای ندارد.

محققان 24 نفر غیر سیگاری که از وزن و فشار خون معمولی برخوردار بودند و نیمی از آنها کلسترول طبیعی داشتند و نیمی دیگر نیز دارای کلسترول بالا بودند را مورد بررسی قرار دادند.

به برخی از داوطلبان دو وعده غذای پرچرب داده شد و یک هفته در میان همین برنامه را ادامه دادند. به گروه دوم نیز غذاهای مشابه شامل ساندویچ مرغ با سس و پنیز پیتزا و یک کاسه ماست پرچرب داده شد اما به گروه اول پس از یکی از این وعده های غذایی پنج قاشق روغن زیتون و به گروه دوم هشت عدد گردو داده شد.

آزمایشها نشان داد که هم روغن زیتون و هم گردو به کاهش تجمع اکسیدانها پس از صرف یک وعده غذای پرچرب کمک می کند و مانع از سختی رگها می شود.

افزودن گردو به غذا صرف نظر از میزان کلسترول کمک می کند تا رگها حالت انعطاف پذیری خود را حفظ کنند. این وضعیت موجب انبساط رگها شده و جریان خون به راحتی از درون رگها گذر کرده و از تجمع چربی جلوگیری می کند و در ضمن مانع افزایش فشار خون نیز می شود.