عباس علیدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهارداشت: میزان صادرات کالا به عراق از طریق گمرک شلمچه 11 هزار و653 تن به ارزش چهار میلیون و 418 هزار دلار و صادرات از طریق مرز چزابه 329 هزارتن به ارزش 110 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر وزنی 154 درصد و از نظر ارزش 134 درصد افزایش داشته است.

وی افزود : درآمدهای عمومی گمرکات استان درسال گذشته 9هزار و 168 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال 23 درصد افزایش نشان می دهد.

علیدادی با بیان اینکه حجم تناژ صادرات کالاهای غیرنفتی درسال 87 بیش از پنج میلیون و 396 هزار تن به ارزش 26 هزار و 154 میلیارد ریال بوده است، افزود: این میزان کالاهای صادراتی از نظر وزنی و ارزشی نسبت به مدت مشابه پارسال رشدی نداشته است.

وی با اشاره به صادرات کالا از بازارچه های مرزی استان گفت: در این مدت، چهار هزار و 295 تن کالا به ارزش سه میلیون و575 هزار دلار از بازارچه ها صادرشده است.

ناظر گمرکات استان خوزستان همچنین به میزان واردات کالا اشاره کرد و اظهارداشت: در این مدت بیش از 16 میلیون و 341 هزارتن کالا به ارزش 97 هزار و 459 میلیارد ریال از طریق گمرکات این استان به کشور وارد شده است.

علیدادی گفت: این میزان واردات نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر ارزشی 20 و از نظر وزنی پنج درصد افزایش یافته است. از این میزان واردات بیش از دو هزار تن کالا به ارزش چهار میلیون و 712 هزار دلار از طریق بازارچه های خوزستان وارد کشور شده است.