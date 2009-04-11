به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، موسی کریمی ظهر شنبه در مراسم گشایش سی و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم رشد در ارومیه با بیان اینکه با توجه به تاثیر رسانه‌های تصویری در ذهن، فکر و تربیت انسان سرمایه‌گذاری در بحث رسانه‌های تصویری باید از اولویت‌های اساسی باشد.

وی با اشاره به تاثیر خانواده، مدرسه و جامعه در تربیت و شکل‌گیری شخصیت اجتماعی افراد اظهار داشت: امروزه رسانه‌های تصویری با سبقت گرفتن از عوامل دیگر تاثیرگذارتر از سایر بخش‌ها عمل می‌کنند.

کریمی خاطرنشان کرد: در این راستا آموزش و پرورش مجبور به استفاده از رسانه‌های تصویری در راستای آموزش و تربیت نیروی انسانی شده است.

معاون نوآوری و آموزشی سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش با توجه به برنامه‌های فرهنگی و اهداف نظام استفاده تک بعدی از رسانه‌ها را از بین برده است، گفت: مجموعه آموزش و پرورش از رسانه‌های تصویری در راستای ترویج فرهنگ اسلامی، تربیت و تکوین شخصیت انسانی استفاده می‌کند.

وی با اشاره به نقش انکارناپذیر تولیدات تصویری آموزش و پرورش در تربیت نونهالان و نوجوانان خاطرنشان کرد: در عصر حاضر اگر مجموعه‌های آموزشی از رسانه‌ها بهره نگیرند دچار عقب‌ماندگی می‌شوند.

معاون نوآوری و آموزشی سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر ایجاد تحول بنیادین در نظام آموزشی اضافه کرد: یکی از ابزارهای مهم برای تحقق و پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت استفاده از رسانه‌های تصویری و فناوری است.

کریمی در ادامه تعداد فیلم‌های منتخب برای پخش را 77 مورد اعلام کرد و ادامه داد: سی و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم رشد از 10 تا 18 آبان ماه سال گذشته در تهران برگزار شد که مراحل استانی آن از امروز در 16 استان کشور در حال برگزاری است.

این مقام مسئول عنوان کرد: 139 اثر داخلی و 65 اثر خارجی از 28 کشور در زمینه‌های فیلم داستانی کوتاه و بلند، مستند، انیمیشن، داشتامی مشترک و نماهنگ در موضوعات نوآوری، خلاقیت، آشنایی با فرهنگ ملل، مسائل و مشکلات تربیتی دانش‌آموزان، آموزش مهارت‌های زندگی و کارآفرینی و صرفه‌جویی در مصرف برای شرکت در جشنواره به دبیرخانه ارسال شده بود.

معاون نوآوری و آموزشی سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی در پایان نهادینه کردن خلاقیت در دانش‌آموزان، کمک به رشد کمی و کیفی تولید آثار علمی، آموزشی و تربیتی و توسعه استفاده از تصویر در فرآیند یاددهی و یادگیری را از اهداف این جشنواره اعلام کرد.