به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، به گفته ناصر جوده وزیر امور خارجه اردن، وزیران امور خارجه شش کشور عربی با هدف تاکید بر پایبندی خود به برقراری صلح نشست خود را در امان آغاز کردند.



وزیران امور خارجه عربستان، مصر، قطر، لبنان، اردن و تشکیلات خودگردان فلسطین در کنار عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب در این نشست حضور دارند.



ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه در این نشست شرکت نکرده است، جوده وزیر امور خارجه اردن علت غیبت ولید المعلم را سفر خارجی وی اعلام کرده است.



جوده پیش از این نشست گفت : این نشست مشورتی با هدف تکمیل رایزنی های دوحه برگزار می شود تا بار دیگر بر توافقات نشست سران عرب در دوحه مبنی بر پایبندی به طرح صلح عربی و پایبندی به راه حل دو کشور تاکید شود.



شبکه الجزیره نیز اعلام کرد این نشست با هدف بررسی راههای هماهنگ کردن موضع اعراب در قبال روند صلح با توجه به روی کار آمدن دولت بنیامین نتانیاهو در رژیم اسرائیل برگزار می شود.



بر اساس این گزارش هدف این نشست تلاش برای اتخاذ یک موضع یکپارچه عربی در قبال روند صلح است تا عبدالله دوم شاه اردن این موضع را در سفر آتی خود به آمریکا به اطلاع باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور برساند.



در این نشست بر طرح سازش اعراب که بر عادی کردن کامل روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی در برابر عقب نشینی این رژیم از مناطق اشغالی تا خط چهارم ژوئن 1967 و تشکیل کشور فلسطین به پایتختی قدس شریف تصریح می کند، بار دیگر تاکید خواهد شد، طرحی که رژیم صهیونیستی تا کنون از پذیرش آن طفره رفته است.

سران عرب در نشست اخیر خود در دوحه (دهم فروردین) خواستار تعیین جدول زمانی برای پایبندی رژیم اسرائیل به تعهدات خود در قبال روند به اصطلاح صلح به ویژه طرح صلح عربی شدند.