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۲۳ فروردین ۱۳۸۸، ۱۵:۵۵

مراسم بزرگداشت حجت‌الاسلام ایرانی در تهران برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت حجت‌الاسلام ایرانی در تهران برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم فردا دوشنبه 24 فروردین در مسجد امام صادق(ع) تهران برگزار می‌شود .

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین ایرانی که پیش از این مسئولیت فرمانده سپاه منطقه 1(استانهای مرکزی،زنجان و سمنان) و دو دوره (چهارم و پنجم) نمایندگی مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت، آخر داسفند 87 دعوت حق را لبیک و به دیار باقی شتافت .

مراسم بزرگداشت مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم فردا دوشنبه 24 فروردین از ساعت 15:30 تا 17 در مسجد امام صادق تهران واقع در میدان فلسطین برگزار خواهد شد .

حجت‌الاسلام ایرانی قمی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم، نماینده مردم قم در ‏‏دوره‌های چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی بود و از فعالان و مبارزین انقلاب به شمار می‌رفت که در دوران رژیم طاغوت با سخنرانیهای تند و انقلابی خود بسیاری از ‏جوانان را گرد خود جمع کرده ‏بود.

وی پس از پیروزی انقلاب با توصیه شهید مظلوم آیت الله شهید بهشتی به ‌عنوان ‏دبیر حزب جمهوری اسلامی قم منصوب شد.‏

 

 

کد مطلب 859066

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