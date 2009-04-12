به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین ایرانی که پیش از این مسئولیت فرمانده سپاه منطقه 1(استانهای مرکزی،زنجان و سمنان) و دو دوره (چهارم و پنجم) نمایندگی مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت، آخر داسفند 87 دعوت حق را لبیک و به دیار باقی شتافت .

مراسم بزرگداشت مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم فردا دوشنبه 24 فروردین از ساعت 15:30 تا 17 در مسجد امام صادق تهران واقع در میدان فلسطین برگزار خواهد شد .

حجت‌الاسلام ایرانی قمی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم، نماینده مردم قم در ‏‏دوره‌های چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی بود و از فعالان و مبارزین انقلاب به شمار می‌رفت که در دوران رژیم طاغوت با سخنرانیهای تند و انقلابی خود بسیاری از ‏جوانان را گرد خود جمع کرده ‏بود.

وی پس از پیروزی انقلاب با توصیه شهید مظلوم آیت الله شهید بهشتی به ‌عنوان ‏دبیر حزب جمهوری اسلامی قم منصوب شد.‏