توسعه صنعتی سازی مسکن در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر محمد سعیدی کیا روز دوشنبه در مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه با اشاره به چند بند از سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری به عنوان مبنای تهیه و تدوین قانون برنامه پنج ساله پنجم کشور گفت: به راحتی می توان در همین چند بند اولویتهای سیاستگذاری تحقیق و توسعه در صنعت ساخت و ساز را شناسایی کرد.

وزیر مسکن و شهرسازی افزود: در بند 3 این سیاستها پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقای کیفیت تولید در دستور کار قرار گرفته و در بند 13 تلاش در جهت رفع دغدغه های مسکن و در بند 15 نیز رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت و ساز اشاره شده است.

وی بیان کرد: در بند 3 این سیاستها بتن به عنوان پرمصرف ترین مصالح ساختمانی و رکن اصلی ساخت و ساز نقش خود را آشکار می کند و از این رو اهمیت زیادی دارد، ضمن اینکه رفع نیاز مسکن از اولویتهای دولت است و با توجه به تقاضای فزاینده مسکن در سالهای آینده، انبوه سازی و توسعه صنعتی سازی ساختمان در دستور کار قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: با توجه به آغاز اجرای طر ح مسکن مهر، همزمان تلاش مضاعفی برای حمایت از صنعتی سازی مسکن صورت گرفت و طی دو سال گذشته وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن فعالیت گسترده ای را در زمینه فناوری های نوین ساختمان و سیستمهای ساختمانی به انجام رساند.

سعیدی کیا با اعلام اینکه در سال گذشته بیش از 70 سیستم نوین در بخش ساختمان معرفی شده است، افزود: پس از بررسی کامل مسائل سازه ای، لرزه ای و انرژی و تطابق آنها با آئین نامه های کشور و انطباق با شرایط اقلیمی تعداد زیادی از این سیستمهای نوین مورد تائید قرار گرفت و ضوابط و الزامات مربوط به آنها نیز تدوین شد.

وزیر مسکن و شهرسازی اظهار داشت: تحقیق و توسعه سیستمهای صنعتی سازی و فناوری های مربوط به آنها مباحث مرتبط به سبک سازی، انرژی و انطباق با مباحث مقررات ملی ساختمان از اولویتهای سیاستهای آینده خواهد بود که در این میان بتن و سیستمهایی نیز که بتن یکی از اجزای آن است به طور جدی مطرح شده است.

وی عنوان کرد: در اعمال سیاست پرهیز از اسراف و اصلاح الگوی مصرف به طرح ساماندهی تولید و مصرف سیمان اشاره می شود که از دغدغه های وزارت مسکن و شهرسازی در این رابطه بود و با همکاری مرکز تهیه شد و در سال گذشته به تصویب کمیته امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت رسید.

سعیدی کیا ادامه داد: این طرح یکی از برنامه های مهم برای رعایت الگوی مصرف خواهد بود، اگر چه هم اکنون شاهد افزایش تولید سیمان نسبت به تقاضا هستیم؛ ولی با توسعه ساخت و ساز نیاز به مصرف سیمان بیشتر می شود و در صورت مازاد تولید در تقاضا به خوبی می توانیم در امر صادرات نیز حضور داشته باشیم؛ لذا امیدواریم این طرح به زودی در هیئت دولت به تصویب رسد.

به گفته سعیدی کیا در بحث جلوگیری از اتلاف سیمان و استفاده بهینه آن یکی از فناوری های مورد توجه که کارهای مطالعاتی آن انجام شده و ضوابط و مقررات آن نیز تهیه شده است، فناوری تولید ملات خشک آماده است که نه تنها در رعایت الگوی مصرف بلکه در صنعتی سازی و افزایش کیفیت نیز موثر خواهد بود.

وزیر مسکن و شهرسازی افزود: در مباحث صرفه جویی انرژی در ساختمان و رعایت ضوابط مربوط به مبحث 19 در ارتباط با بتن تحقیق و توسعه فناوری های سبک سازی به خصوص کاربردهای انواع بتن سبک از موضوعات مهمی است که باید به آن توجه شود؛ ضمن اینکه تحقیق و توسعه فناوری های مربوط به ساختمانهای سبز با کمترین اتلاف انرژی و با استفاده از مصالح بازیافتی نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در ارتباط با سیاستهای ارتقای کیفی در صنعت ساخت و ساز توجه ویژه ای به تدوین آئین نامه ها، مقررات، دستور العملها و استانداردها شده است، افزود: در یک گام اساسی با عقد قرارداد با سازمان فنی و حرفه ای طی دو سال گذشته حدود 250 هزار نفر با آموزش و آزمون کارت مهارت کارگری دریافت کردند که سرعت بخشیدن به این امر از سیاستهای دیگر وزارتخانه خواهد بود.

سعیدی کیا تصریح کرد: دستیابی به کیفیت استاندارد از یک طرف نیازمند زیربنایی علمی و تحقیقاتی است و از طرف دیگر ما را به سمت بهینه مصرف کردن انرژی و منابع مالی و به حداقل رساندن تبعات زیست محیطی رهنمون می سازد، ضمن اینکه رعایت قوانین، آئین نامه ها و مقررات ساختمان و توجه بیشتر به این اصول ما را به اصلاح الگوی مصرف نزدیک می کند.

وزیر مسکن و شهرسازی بیان کرد: توجه به رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت و ساز علاوه بر توجه ویژه به افزایش عمر مفید سازه ها واستاندارد سازی مصالح در ساخت و سازهای جدید، تدوین دستورالعملها و آئین نامه های بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی نیز در دستور کار بوده و از اولویتهای تحقیقات خواهد بود.