جهاد کشاورزی گیلان در مورد شیوع آفت پروانه سفید درختان هشدار داد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این آفت با حمله به درختان مثمر و غیرمثمر و هجوم به منازل مسکونی خسارت نسل اول خود را به صورت تارهای ابریشمی (همانند تارعنکبوت ) در اواسط خرداد ماه برجای می گذارد.

مدیر اداره حفاظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی گیلان کنترل نسل اول این آفت را برای جلوگیری از انتقال جمعیت به نسل دوم ضروری دانست و گفت: بهترین راه کنترل در مرحله اول قطع شاخه های آلوده و از بین بردن آنهاست زیرا درصورت انتقال جمعیت به نسل دوم کرمهای آفت بر اثر سمپاشی نیز از بین خواهند رفت.

حسین محمدی ادامه داد: کشاورزان برای کسب اطلاعات بیشترمی توانند به کارشناسان شبکه های مراقبت آزمایشگاههای گیاهپزشکی حفظ نباتات و مروجان مراکز خدمات جهاد کشاورزی مراجعه کنند.