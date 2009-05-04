فارغ التحصیلی اولین دانشجوی دکتری مشترک ریاضی دانشگاههای امیرکبیر و برلین

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم نصرآبادی اولین دانشجوی دکتری دوره دکتری مشترک دانشکده های ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه صنعتی برلین آلمان فارغ التحصیل شد.

دکتر سید مهدی تشکری هاشمی رئیس دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر با اعلام این خبر افزود: از چند سال پیش یک سری همکاریهای تحقیقاتی را به صورت مشترک با دانشگاه صنعتی برلین آلمان آغاز کرده ایم که تاکنون تعدادی از دانشجویان دکترای ریاضی در قالب فرصت مطالعاتی به دانشگاه صنعتی برلین اعزام و در مدت حضور در آلمان از حمایت مالی این دانشگاه برخوردار شده اند.

وی در ادامه گفت: در این زمینه تفاهم نامه و قراردادی به امضای دکتر علیرضا رهایی رئیس دانشگاه و مسئولین دانشگاه صنعتی برلین منعقد شد که در این تفاهم نامه امکان تبادل دانشجوی دکتری و اعطای مدرک دکتری مشترک فراهم شده است.

تشکری اضافه کرد: ما معتقدیم که کیفیت و توانایی علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر با پتانسیل علمی دانشگاه صنعتی برلین تا حد زیادی برابری می کند و این مسئله امکان اعطای مدرک دکترای مشترک را فراهم کرده است.

وی اظهار امیدواری کرد با پتانسیل علمی بالایی که در میان اعضای هیئت علمی دانشکده وجود دارد فعالیتهای علمی بین المللی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر گسترش یابد.