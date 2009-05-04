جستجوگر هوشمند؛ آینده اینترنت در دنیای امروز!

به گزارش خبرگزاری مهر، موتور جستجویی ایجاد شده است که توانایی ارائه پاسخهای دقیق به سئوالات دقیق را دارد و حتی می تواند با صدها و هزاران صفحه به شرح سئوالات کاربر بپردازد و بعد از میان این صفحات اطلاعاتی را که کاربر به آنها نیاز دارد شکار کند. این موتور جستجوی هوشمند می تواند تقریبا همانند انسان به سئوالات پاسخ دهد.

در روزهای اخیر، استفان والفرام استاد و فیزیکدان انگلیسی دانشگاه هاروارد، این سیستم متحولانه را ایجاد کرده است که آن را رسما در اواسط ماه می عرضه خواهد کرد.

این موتور جستجوی هوشمند برگرفته از نام مخترعش "والفرام آلفا" نامگذاری شده است. والفرام آلفا برای کاربران اینترنت کاملا رایگان خواهد بود.

چند نمونه از سئوالاتی که والفرام آلفا جواب آنها را می داند عبارتند از: "چه زمانی خورشیدگرفتگی بعدی از بیرمنگام رویت خواهد شد؟" در این مورد، موتور جستجو پاسخی دقیق و صحیح را می فرستد. و در جواب به سئوال: "ارتفاع کوه اورست چقدر است؟" والفرام آلفا علاوه بر ارائه پاسخ دقیق آن را با صفحه ای از اطلاعات مفید و صحیح همراه خواهد کرد. این اطلاعات شامل موقعیت جغرافیایی، نزدیکترین شهرها، مقایسه آن با کوههای دیگر، نقشه ها و نمودارها است.

در کل این جستجوگر جدید می تواند تنها در چند ثانیه جستجویی مطلوب را به کاربر عرضه کند. به علاوه می تواند به سئوالات پیچیده تری نیز پاسخ دهد. برای مثال می تواند ارتفاع کوه اورست را با طول پل "گولدن گیت" در سانفرانسیسکو" مقایسه کند و یا اینکه به این سئوال که "وضعیت آب و هوایی در لندن در روزی که در آن جان اف کندی در دالاس ترور شد چگونه بود" پاسخ دهد.

به گزارش مهر، برنامه والفرام آلفا به سیستمی مجهز است که بسیار شبیه به هوش مصنوعی است و داده ها و اطلاعاتش به وسیله تیمی از دانشمندان و کارشناسان کنترل می شود که این تیم نه تنها به طور مداوم این اطلاعات را به روز می کنند، بلکه تضمین می کنند که هیچ خطا و اشتباهی از نوع موجود در منابع دانشنامه آزاد آنلاین ویکی پدیا در این جستجوگر وجود نداشته باشد.

در این خصوص پروفسور والفرام در گفتگو با روزنامه ایندیپندنت در لندن اظهار داشت: "ما تنها در آغاز راه هستیم. سیستم من می تواند برای وب آنچنان مهم شود که هم اکنون گوگل مهم است."

به گفته این دانشمند کوهی از پول وجود دارد که هزینه های گوگل را تامین می کند. درحال حاضر پر بیننده ترین موتور جستجوی زمین ارزشی معادل حدود 100 میلیارد دلار دارد. محدودیت والفرام آلفا این است که فعلا می خواهد کار خود را تنها برای دنیای دانشگاهی آغاز کند. به طوری که تنها محتوی اطلاعاتی است که می توانند تنها رضایت طیف جامعه علمی را جلب کنند.

این موتور جدید در شرایطی عرضه می شود که مقامات گوگل نیز درحال کار بر روی یک جستجوگر هوشمند هستند و به همین علت پدر "والفرام آلفا" نسبت به ائتلاف با گوگل ابراز تمایل کرده و اظهار داشته است: "ما و گوگل در آینده می توانیم باهم کار کنیم. در حقیقت ما در دنیای موتورهای جستجو، رسانه ها و اخبار به دنبال یک شریک می گردیم. اگر این آینده اینترنت است، ما هنوز هیچ چیزی از آن را ندیده ایم."