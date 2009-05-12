خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: در مقدمه این کتاب آمده است: اگر فاطمه مظلوم ترین، غریب ترین، تنها ترین و بی پناه ترین رهبر را رها می کرد بی تردید اسلام همان روز تمام می شد و ایمان نابود می شد. اگر علی امام امامان است و ولی اولیا، فاطمه هم حجت حجج خداوندگار است. با این پیوند خدایی است که علی خانه نشین می شود اما قرآن و قبله، نماز و روز، زکات و جهاد اسلام و ایمان را حفظ می کند. فاطمه علی را نجات می دهد تا دین پدرش را نجات دهد.

اشعار آیینی این کتاب از ولادت حضرت زینب، تا شهادت حضرت فاطمه و ولادت حضرت فاطمه را پوشش داده است.

در مدح حضرت زینب، در ولادت حضرت زینب، زینت بابا، ذوالفقار علی عنواین اشعاری است که در باره ولادت حضرت زینب سروده شده است.

مادر من، در مدح حضرت زهرا، رضوان محمد حضرت زهرا، یا زهرا، طواف آفتاب، سخنی با منکران حادثه، تفسیر کوثر، بغض شکسته، قلب قرآن، قدردانی، همسنگر، مرغ آمین، حبس گریه، اوین خون، غربت وطن، چادر خاکی جامه سیاه، از جان گذشته، غریبانه، کوثر و نور و طاها، سهم بانوی مدینه، آخرین وداع، مهدی کجایی، دعای زینب از جمله اشعاری هستند که به مناسبت شهادت حضرت فاطمه و ایام فاطمیه سروده شده اند.

سرود میلاد حضرت زهرا و در ولادت حضرت زهرا نیز برای ولادت بانوی دوعالم در این مجموعه منظوم که جلد دوم صدف نبوت محسوب می شود، به چاپ رسیده است.