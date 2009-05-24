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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۳۸

آرای اخلاقی علامه طباطبایی/

اخلاق از مهمترین مؤلفه‌های ادیان است

اخلاق از مهمترین مؤلفه‌های ادیان است

کتاب "آرای اخلاقی علامه طباطبایی" در کتابخانه شیخ صدوق شهرری رونمایی و طی آن تأکید شد: اخلاق از مهمترین مؤلفه‌های ادیان مختلف است .

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم رونمایی از کتاب "آرای اخلاقی علامه طباطبایی " که عصر شنبه 2 خرداد ماه در کتابخانه شیخ صدوق شهر ری برگزار شد، هادی وکیلی ویراستار کتاب گفت: اخلاق یکی از مهمترین معرفتهای دینی میان همه ادیان بشر بوده و حتی برخی ادیان نظیر کنفسیوس برپایه تعالیم اخلاقی شکل گرفته اند.

وکیلی با یادآوری اینکه دین اسلام بر 3 پایه عقاید، اخلاق و فقه بنا شده، افزود: این کتاب به عقاید و اخلاقیات فقهی از منظر علامه طباطبایی پرداخته و به نوعی به فلسفه اخلاق و اخلاق شخصی علامه طباطبایی اشاره دارد.

نجمه‌السادات طباطبایی فرزند مرحوم علامه طباطبایی نیز در ادامه این مراسم به برخی ویژگیهای اخلاقی علامه اشاره کرد و گفت: هر ذره از اوقات زندگی برای ما در کنار علامه درس بود. او به شدت به خانواده و دختران خود علاقه داشت اما با تمام این علاقه هیچگاه از تربیت اسلامی غافل نبود. 

وی تأکید کرد: مهمترین ویژگی‌ علامه، توکل بسیار زیاد او به خدا بود و هیچگاه برای مال دنیا نگران نبود.

رضا رمضانی نویسنده کتاب به دلیل سفر در این مراسم حضور نداشت .

در کتاب "آرای اخلاقی علامه طباطبایی" مباحثی چون زندگینامه علامه طباطبایی، سیر تاریخی و پیشینه تحریر، مقدمات مباحث اخلاق، چیستی اخلاق و مفاهیم اخلاقی، رابطه علم اخلاق با علوم دیگر، آیا اخلاق قابل تغییر است؟ و مسال و روشهای اخلاقی طرح شده است .

کد مطلب 884397

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