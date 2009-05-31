جنگ در دره سوات تا دو سه روز آینده پایان می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "سید اطهر علی" وزیر دفاع پاکستان در یک نشست امنیتی در سنگاپور گفت: سه منطقه مورد نظر در شمال غرب پاکستان از وجود شورشیان پاکسازی شده اند.

وی از اتمام حملات ارتش پاکستان به دره سوات در روزهای آینده و پس از تسلط کامل بر این منطقه خبر داد.

وزیر دفاع پاکستان، عملیات ماه گذشته در سوات، بونر و مناطق همسایه را موفقیت آمیز عنوان کرد. وی از اتمام پنج تا ده درصد باقی مانده از کار پاکسازی منطقه سوات از وجود طالبان در دو سه روز آینده گزارش داد.

این در حالی است که در درگیری های ارتش پاکستان با طالبان در وزیرستان نیز 25 عضو طالبان و هفت نظامی پاکستانی کشته شدند.

توسعه طلبی طالبان موجب حمله ارتش پاکستان به دره سوات با وجود امضای توافقنامه های صلح بین دولت و شورشیان شد که در این درگیری ها که یک ماه به طول انجامید حدود سه میلیون پاکستانی آواره شده اند.

