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۱۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۱۵

از سوی معاون علمی رئیس جمهور؛

نحوه اجرای قانون اختصاص یک درصد شرکتهای دولتی به پژوهش اعلام شد

نحوه اجرای قانون اختصاص یک درصد شرکتهای دولتی به پژوهش اعلام شد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با صدور ابلاغیه ای به تمام دستگاههای اجرایی کشور، چگونگی عمل به بند20 قانون بودجه سال 1388 مبنی بر اختصاص یک درصد شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی دولتی به پژوهش را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس ابلاغیه صادق واعظ زاده - معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، تمام شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس اولویتهای دستگاه متبوع، عناوین امور پژوهشی مورد نظر خود را حداکثر تا تاریخ 31 تیر 88 به معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری ارسال و به صورت شفاف و دقیق از جمله از طریق پایگاه اطلاع ‌رسانی خود یا دستگاه متبوع اعلان عمومی می ‌کنند.

در این ابلاغیه امور پژوهشی در قالب فعالیتهای ذیر تعریف شده است: 

1- طرحهای پژوهشی کاربردی و توسعه فناوری که در زنجیره ارزش دستگاه متولی باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرآیندها می ‌شود.

2- ارتقا و توسعه ظرفیتهای تحقیقاتی دانشگاهها و مراکز پژوهشی از طریق تجهیز آزمایشگاهها، کارگاهها، کتابخانه ‌ها، تقویت زیرساختهای فناوری اطلاعات برای امور پژوهشی و انجام طرحهای مشترک پژوهشی و فناوری

3- سرمایه ‌گذاری در تجاری ‌سازی یافته ‌های جدید پژوهشی و فناوری که برای اولین بار به بازار عرضه می‌ شوند.

4- طرحهای پژوهشی در حوزه علوم ارزشی و معرفتی (علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر)، حوزه علوم پایه و حوزه علوم بین رشته‌ ایی

5- طرحهای پژوهشی در حوزه علوم سلامت و بهداشت با تأکید بر سلامت نیروی کار، بهداشت محیط، حفظ محیط زیست، بهداشت حرفه‌ ایی و طب کار، مبارزه با بیماریهای واگیردار منطقه

6- طرحهای پژوهشی مصوب موضوع بند «د» ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه

7- حمایت از پایان نامه ‌های دوره ‌های دکتری و کارشناسی ارشد

بر اساس ابلاغیه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز پژوهشی دولتی و غیرانتفاعی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مراکز پژوهشی دستگاههای اجرایی، مراکز پژوهشی حوزه‌های علمیه با هماهنگی مدیریت حوزه علمیه قم، شرکتها و واحدهای فناور مستقر در پارکها و مراکز رشد علم و فناوری، مراکز و موسسات پژوهش و فن‌آوری مورد حمایت صندوقهای علم و فناوری رسمی و دارای مجوز، قطبهای علمی و انجمنهای علمی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می ‌توانند متقاضی اجرای طرحهای پژوهشی شوند.

شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی مزبور در خصوص هریک از امور پژوهشی پس از بررسی صلاحیت و شرایط متقاضیان، بهترین مجری را انتخاب و قرارداد مربوط را شامل عنوان، مجری، مبلغ، مدت و ... منعقد و امضاء کرده و از تاریخ این ابلاغیه تا 31 مهر 88 از طریق سامانه الکترونیکی مربوط جهت بررسی و تائید به معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری ارسال می‌ کنند.

عقد قرارداد با دانشگاهها و مراکز پژوهشی مصوب مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزار‌تخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حائز اولویت بوده و با قید فوریت مورد بررسی این معاونت قرار می ‌گیرد.

به منظور فراهم کردن فرصت انجام امور پژوهشی برای تعداد هرچه بیشتری از پژوهشگران و فناوران صاحب صلاحیت کشور و تسریع در اتمام موفقیت ‌آمیز طرح‌های پژوهشی و فن‌آوری به هریک از مجریان فقط یک طرح واگذار می‌شود و واگذاری طرح جدید به مجریان طرحهای سال جاری و سال قبل تا اتمام موفقیت ‌آمیز طرحهای در دست اجرای آنها مجاز نیست.

نظارت بر اجرای صحیح امور پژوهشی برعهده دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی طرف قرارداد است همچنین وزارت یا دستگاه متبوع نظارت عالی را برعهده دارد.

شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تا تاریخ 31 مهر 88 مجموعا به میزان حداقل یک درصد از درآمد عملیاتی خود، قراردادهای امور پژوهشی منعقد و نسبت به اجرایی کردن آنها اقدام و گزارش اجرای آن ‌را تا تاریخ 31 اردیبهشت 89 از طریق سامانه الکترونیکی مربوط به معاونت علمی و فن‌آوری ارسال می ‌کنند.

شرکتها، بانکها و موسات انتفاعی وابسته به دولت و موسسات متبوع آنها بر اجرا و پیشرفت قراردادهای منعقد شده نظارت مستمر می ‌کنند.

بر اساس ابلاغیه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری شرکت‌های مستقر در هر استان حداقل 50 درصد اعتبار مربوط به این قانون ( نیم درصد از درآمد عملیاتی خود) را در امور پژوهشی همان استان هزینه می ‌کنند.

شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت دارای شعبات استانی (همچون بانک‌ها، بیمه ها و ...) حداقل 50 درصد اعتبار مربوط به این قانون ( نیم درصد از درآمد عملیاتی خود) را در هر استان در امور پژوهشی همان استان هزینه ‌می ‌کنند.

شورای برنامه ‌ریزی و توسعه هر استان یا کارگروه مربوط با توجه به زمینه‌ های پژوهشی حائز اولویت و توانمندیهای پژوهشی و فناوری استان، هماهنگی لازم ‌بین شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شعبات استانی آنها را با دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری استان به منظور تحقق بندهای 7 و 8 به‌عمل آورده و نتیجه را به این معاونت منعکس می‌کند.

بر اساس ابلاغیه معاونت علمی ریاست جمهوری، ستادهای فناوریهای راهبردی و کانونهای هماهنگی دانشگاه و صنعت می ‌توانند با تعیین عناوین امور پژوهشی در زمینه تخصصی مرتبط هماهنگی لازم را بین مراکز پژوهش و فناوری و شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی به منظور انجام امور پژوهشی با استفاده از اعتبارات یک درصد یاد شده به‌عمل آورند و نتیجه را به این معاونت منعکس کنند.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پس از بررسی و تایید قرارداد‌ها، مراتب را جهت اجرا و اقدام لازم به شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و خزانه ‌داری کل به منظور انجام امور مربوط از سوی ذیحسابان و مدیران مالی اعلام می‌دارد.

شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت گزارش انجام امور پژوهشی موضوع این ابلاغیه را به سامانه الکترونیکی مربوط و مطابق چارچوب مقرر وارد می‌ کنند و به ‌روز نگه می‌ دارند.

مجامع عمومی شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند عملکرد سالانه را به شرطی تایید کند که سهم یادشده، حسب تایید این معاونت هزینه شده باشد.

شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که بهترین عملکرد را داشته باشند از سوی این معاونت انتخاب و به نحو مقتضی معرفی و تشویق می ‌شوند.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان مسئول و ناظر اجرای قانون تخصیص یک درصد بودجه به امر پژوهش در سال گذشته موفق شد با پیگیری اجرای این قانون توسط دستگاههای اجرایی، شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی دولتی ضمن تحقق بیش از 70 درصدی این قانون بیش از 5 هزار میلیارد ریال منابع مالی را در قالب 2160 پروژه تحقیقاتی به مراکز علم و فناوری کشور تزریق کند.

بیش از 56 درصد این اعتبارات توسط مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی تحت نظر وزارتین علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی جذب شده است.

در این ابلاغیه آمده است: براساس بند 20 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور مبنی بر تکلیف شرکتهای دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت باید به هزینه کردن حداقل یک درصد از درآمد عملیاتی خود به منظور انجام امور پژوهشی و در اجرای بند 9 ضوابط اجرایی بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 23 فروردین 88 هیئت وزیران اقدام کنند.

کد مطلب 893843

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