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۶ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۰۵

عملیات اجرایی مرمت مسجد جامع فردوس آغاز شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان فردوس از آغاز عملیات مرمت مسجد جامع مهوید در فردوس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، کاظم شبنم زاده ظهر شنبه در جریان بازدید از این بنای تاریخی افزود: مسجد جامع مهوید از جمله مساجد تاریخی و ارزشمند روستایی مهوید واقع در بخش مرکزی فردوس است که در بافت قدیمی روستا واقع شده است.

وی با بیان اینکه مسجد جامع مهوید با پلانی ساده و کوچک در جنوب این روستا جای گرفته که شبستان آن به طور کامل خشتی و گلی بوده و متعلق به دوره قاجاریه است، عنوان کرد: در چند سال گذشته، آسیبهای جدی بر اثر رطوبت زیاد به دیوارهای شبستانهای این مسجد تاریخی وارد شده است.

شبنم زاده اضافه کرد: عملیات مرمت این مسجد برای اولین بار در طول دهه های گذشته طبق ضوابط و اصول مرمتی انجام می شود که شامل اجرای کانال نای کش و آوار برداری از اطراف مسجد و مرمت ضلع غربی مسجد است.

وی ادامه داد: همچنین بازسازی دیوارهای صحن مسجد و مرمت دیوارهای داخلی شبستان و مقاوم سازی دیوارهای جنوبی و غربی مسجد از دیگر اقدامات مرمتی است که انجام می شود.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان فردوس در پایان یادآور شد: مسجد جامع مهوید در سال 1386 با شماره 19103 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

کد مطلب 903078

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