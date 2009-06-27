عملیات اجرایی مرمت مسجد جامع فردوس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، کاظم شبنم زاده ظهر شنبه در جریان بازدید از این بنای تاریخی افزود: مسجد جامع مهوید از جمله مساجد تاریخی و ارزشمند روستایی مهوید واقع در بخش مرکزی فردوس است که در بافت قدیمی روستا واقع شده است.

وی با بیان اینکه مسجد جامع مهوید با پلانی ساده و کوچک در جنوب این روستا جای گرفته که شبستان آن به طور کامل خشتی و گلی بوده و متعلق به دوره قاجاریه است، عنوان کرد: در چند سال گذشته، آسیبهای جدی بر اثر رطوبت زیاد به دیوارهای شبستانهای این مسجد تاریخی وارد شده است.

شبنم زاده اضافه کرد: عملیات مرمت این مسجد برای اولین بار در طول دهه های گذشته طبق ضوابط و اصول مرمتی انجام می شود که شامل اجرای کانال نای کش و آوار برداری از اطراف مسجد و مرمت ضلع غربی مسجد است.

وی ادامه داد: همچنین بازسازی دیوارهای صحن مسجد و مرمت دیوارهای داخلی شبستان و مقاوم سازی دیوارهای جنوبی و غربی مسجد از دیگر اقدامات مرمتی است که انجام می شود.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان فردوس در پایان یادآور شد: مسجد جامع مهوید در سال 1386 با شماره 19103 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.