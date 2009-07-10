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۱۹ تیر ۱۳۸۸، ۹:۲۹

مذاکره برای توسعه روابط/

مشحون با رئیس فدراسیون بسکتبال فرانسه دیدار و گفتگو کرد

مشحون با رئیس فدراسیون بسکتبال فرانسه دیدار و گفتگو کرد

رئیس سازمان تیم‌های ملی بسکتبال در جریان برگزاری رقابت‌های جهانی نیوزلند و به منظور توسعه روابط، مذاکراتی را با رئیس فدراسیون فرانسه و سرمربی تیم جوانان این کشور انجام داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مشحون که همراه با تیم بسکتبال جوانان ایران به محل برگزاری مسابقات جهانی این رده سنی در نیوزلند سفر کرده بود، از حضور "یوان ماینینی" رئیس فدراسیون بسکتبال فرانسه در اوکلند استفاده کرد و باب مذاکره با وی را برای برقراری روابط فی مابین باز کرد.

مشحون پس از پایان دیدارهای تیم بسکتبال جوانان در نهمین دوره مسابقات جهانی طی دو جلسه با رئیس فدارسیون بسکتبال فرانسه دیدار کرد تا به نمایندگی از فدراسیون بسکتبال  ایران رایزنی‌های لازم برای برقراری و توسعه روابط در رده سنی بزرگسالان و جوانان را انجام داده باشد.

"ریچارد بیلان" سرمربی تیم بسکتبال جوانان فرانسه دیگر گزینه مورد مذاکره محمدرضا مشحون در نیوزلند بود. شاگردان این مربی فرانسوی در مرحله مقدماتی نهمین دوره مسابقات جهانی جوانان با نتیجه 86 بر 68 مقابل بازیکنان کشورمان صاحب برتری شدند.

کد مطلب 908344

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