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۱۹ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۰۱

امام جمعه همدان:

امنیت مطلق جامعه در گرو خیرخواهی مردم برای یکدیگر است

امنیت مطلق جامعه در گرو خیرخواهی مردم برای یکدیگر است

همدان - خبرگزاری مهر: آیت الله غیاث الدین طه محمدی گفت: اگر مردم خیرخواه یکدیگر باشند و در رفع مشکلات یکدیگر را یاری کنند، امنیت و آسایش مطلق در جامعه حاکم می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، امام جمعه همدان در خطبه های نماز سیاسی - عبادی جمعه همدان با بیان اینکه در روز قیامت بالاترین مقام نصیب کسی می شود که بیشتر از همه برای نصیحت مردم در راه خدا، تلاش کند، اظهار داشت: عبادت و بندگی خدا نمودهای مختلفی دارد که دوست داشتنی ترین نشانه آن این است که به خاطر خدا نصیحت گر مردم باشیم.

آیت الله محمدی نصیحت کردن را از سیاستهای دل پسند و مطابق با فطرت انسان عنوان کرد و گفت: ادیان مقدس آسمانی و تمامی احکام اسلام طبق سیاست گذاری خاص، تعریف شده اند.

وی ادامه داد: اگر سیاست گذاری های مطلوب در خانواده حاکم نشود، از هم پاشیدگی این بنیان حتمی است.

آیت الله محمدی با بیان اینکه اکثر طلاقها در یکسال اول زندگی مشترک صورت می گیرد، یادآور شد: این وقایع نتیجه سیاستگذاری های اشتباه در خانواده هاست.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان در خطبه دوم نماز جمعه همدان با اشاره به قرار گرفتن در هفته مالیات اظهار داشت: زندگی جمعی نیازمند حکومت است و حکومت برای تامین تمام نیازمندی های مردم نیازمند اعتبار مالی است.

وی با بیان اینکه حس دنیا پرستی مردم را از دادن مالیات بیزار کرده است، بیان کرد: مردم با پرداخت مالیات به دولت کمک می کنند تا امنیت راحتر فراهم شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر همدان به کشته شدن بانوی محجبه مصری در دادگاه آلمان اشاره کرد و گفت: کشورهایی که ادعای رعایت حقوق بشر رادارند، خود منافی این حقوق هستند.

کد مطلب 909450

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