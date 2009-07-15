فراخوان سومین جشنواره شعر دفاع مقدس در زنجان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، لیلا مرتضی پور بعداز ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: فراخون این جشنواره در سه بخش شعر دفاع مقدس "جایزه ادبی مرحوم دکتر قیصر امین پور"، فرهنگ عاشورایی "جایزه ادبی دکتر سیدحسن حسینی" و شعر مقاومت فلسطین و لبنان "جایزه ادبی قدس" است.

وی ادامه داد:‌ آثار ارسالی به این جشنواره باید مرتبط با موضوعات جشنواره باشد و به آثاری که در دوره های قبلی مورد داوری قرار گرفته اند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مرتضی پور افزود: در هر یک از موضوعات جشنواره حداکثر سه نفر برگزیده و یک نفر شایسته تقدیر معرفی خواهد شد و علاوه بر اهدا جوایز ارزنده، آثار برگزیده در مجموعه ای نفیس به چاپ خواهد رسید.

با بیان اینکه اشعار ارسالی به این جشنواره در دو بخش آذری و فارسی خواهد بود، گفت: اشعار آذری ارسال شده این جشنواره به جشنواره منطقه ای نیز ارسال خواهد شد.

مرتضی پور افزود: همچنین اشعار منتخب فارسی این جشنواره به هجدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس راه خواهند یافت.



وی مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره را تا دهم شهریورماه امسال عنوان کرد و گفت:‌ بیستم مهرماه امسال زمان اعلام نتایج و برگزاری مراسم پایانی این جشنواره تعیین شده است.