به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه شهرستان نیر در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان با اشاره به آبگرم سقزچی و مجتمع گردشگری سبلان اظهار کرد: دادن این همه امتیاز به یک نفر در واقع جلوگیری از سرمایه گذاری است و این کار نه تنها عایدی برای شهرستان نداشت بلکه ادعای خسارت چند میلیاردی هم در پی داشته است.

حجت الاسلام آیت نعمتی تصریح کرد: چرا باید دولت خسارت قصور سرمایه گذار در سقزچی را بدهد در حالی که سرمایه‌گذار با تعلل در اجرای پروژه خسارات چند ده میلیاردی به مردم و بیت‌المال زده است.

وی گفت: امروز جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی باید مدعی ترک فعل در اجرایی سازی پروژه آبگرم سقزچی به وقت و زمان بشوند چرا که اگر به موقع پروژه کار می‌شد ضمن درآمدزایی و ایجاد اشتغال باعث رونق کسب و کار در منطقه می‌شد.

امام جمعه شهرستان نیر تعلل سرمایه گذار در تسریع پروژه را باعث تضییع حقوق بیت المال و حقوق عمومی دانست و گفت: سرمایه‌گذار باید به علت تعلل و تأخیر در کار جبران خسارت کند.

حجت الاسلام نعمتی از رسیدگی به پرونده پروژه سرمایه گذار در سقزچی به عنوان اولویت مسئولان شهرستان نیر نام برد و گفت: این کار انقلابی موجب خوشحالی مردم و رضایت الهی می‌شود.

وی در خطبه‌های نماز جمعه با بیان اینکه عملکرد تیم مذاکره کننده ایران دقیق و با اعتماد به نفس و حرفه‌ای است به سفر وزیر خارجه کشورمان به آفریقا اشاره کرد و گفت: این سفر در این مقطع زمانی بیانگر توجه درست و دقیق مسئولان کشور به غیر موضوعات مذاکرات، برجام و غرب است.

امام جمعه شهرستان نیر با بیان اینکه رمز موفقیت انسان در دنیا و آخرت تقوا است، گفت: امام راحل در برابر عظمت ظاهری دشمنان تسلیم نشد و تنها با توکل و تکیه بر خداوند متعال قیام را آغاز کرد.

حجت الاسلام نعمتی خطاب به مسئولان بیان کرد: وقتی می‌خواهید کاری را به کسی بسپارید باید تقوای او را در نظر بگیرید، دلسوز مردم بودن، عدم منفعت طلبی، عدم انحصار طلبی، اهل ریا و تظاهر نبودن در کنار آماده فداکاری برای ملت و کسب رضای الهی از جمله معیارهای اهل تقوا است.

راهپیمایی اربعین صف آرایی دیپلماتیک در برابر جریان زور و تزویر است

وی در بخش دیگری از سخنان خود به شهادت حضرت رقیه (س)، اشاره کرد و گفت: راهپیمایی بین‌المللی اربعین یکپارچگی جهان اسلام را به نمایش می‌گذارد چراکه راهپیمایی اربعین غیر از جلوه مذهبی یک صف آرایی سیاسی و دیپلماتیک در برابر جریان زر و زور و تزویر است.

امام جمعه شهرستان نیر به تلاش‌های دشمنان برای متوقف کردن این نهضت بزرگ و مردمی اشاره کرد و تصریح کرد: علی رغم تلاش‌های استکبار جهانی برای جلوگیری از نمایش قدرت سیاسی و دینی مسلمانان، باز این حرکت جریان ساز با شکوه تر و منسجم‌تر از سال‌های گذشته برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام نعمتی با بیان اینکه راهپیمایی اربعین نشان دهنده درهم تنیدگی دین و سیاست در اسلام است، افزود: دین اسلام و مذهب تشیع، موضوع ولایت مداری و ولایت پذیری جلوه موفق و متعالی از اسلام سیاسی است که می‌تواند سعادت دنیا و آخرت بشر را تأمین کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع دولتمردان اشاره کرد و گفت: لزوم زنده نگه داشتن یاد و خاطره حوادث مهم اوایل انقلاب، جلوگیری از غفلت مسئولین از آرمان‌های انقلاب، تبیین موفقیت‌ها و عملکردهای دولت، الگوسازی مسئولینی چون شهیدان رجایی و باهنر برای مسئولین تراز انقلاب اسلامی، حضور در بین مردم و عمل کردن به وعده‌ها به همراه اعتمادسازی مردمی از مهمترین نکات مطروحه در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولتمردان بود.

امام جمعه شهرستان نیر از مسئولان خواست که از دادن وعده‌های تحقق ناپذیر که موجب خدشه‌دار شدن اعتماد مردمی می‌شود، خودداری کنند.

حجت الاسلام نعمتی با بیان اینکه مردم در همه عرصه‌ها قهرمان اصلی سرگذشت انقلاب هستند، گفت: مسئولان باید با عمل انقلابی خود پاسخگوی مردم باشند.

عملکرد تیم مذاکره کننده ایران دقیق، با اعتماد به نفس و حرفه‌ای است

وی به عملکرد تیم مذاکره ایران پرداخت و گفت: عملکرد تیم مذاکره کننده ایران دقیق، با اعتماد به نفس و حرفه‌ای است.

امام جمعه شهرستان نیر به سفر وزیر امور خارجه به آفریقا اشاره کرد و گفت: این سفر که واقع صحنه رویایی ابرقدرت‌ها در معادلات جهانی است بیانگر توجه درست و دقیق به غیر موضوعات مذاکرات، برجام و غرب است.

حجت الاسلام نعمتی در بخش دیگری از سخنان خود به سفرهای استانی مسئولان به شهرستان نیر اشاره کرد و گفت: اقدامات خوبی به خصوص در حوزه سلامت و درمان صورت گرفته است.

وی به اقدامات راهداری و راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و برق و اداره صنعت، معدن و تجارت در شهرستان نیر اشاره کرد و گفت: تعاونی‌ها نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی، افزایش تولید ملی، کارآفرینی، اشتغال مولد و پایدار دارند.

امام جمعه شهرستان نیر به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اهمیت کار تعاونی‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از راه حل‌ها و در واقع اساسی‌ترین، منطقی‌ترین، بنیادی‌ترین کارهایی که برای استقرار عدالت و محقق کردن اقتصاد مقاومتی انجام بگیرد تعاونی‌ها هستند.

حجت الاسلام نعمتی با بیان اینکه فرصت، توانمندسازی و امنیت نظریه سه گانه بانک جهانی برای پیشرفت اقتصادی است، گفت: تعاونی‌ها در اصلاح نظام توزیع و بهبود معیشت مردم بخصوص در شرایط تحریم نقش بسیار مهمی دارند.

وی مهمترین عامل برای دور زدن تحریم‌ها و کاهش وابستگی به درآمد نفتی و تحقق حماسه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار تعاونی‌ها عنوان کرد و گفت: احیای شرکت تعاونی توسعه عمرانی شهرستان و تعاونی روستایی شد امروز اساسی و حیاتی است.

امام جمعه شهرستان نیر تصریح خاطرنشان کرد: ما ظرفیت‌های بسیار خوبی برای سرمایه گذاری در شهرستان نیر برای تعاونی‌ها از طریق مشارکت با شهرداری‌ها و نهادها داریم.

حجت الاسلام نعمتی در پایان سخنان خود حوادث ۱۷ شهریور را یادآور شد و گفت: ۱۷ شهریور که نقطه عطف در فرایند پیروزی انقلاب اسلامی است امروز نیازمند جهاد تبیین است.