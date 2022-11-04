سعادت دنیا و ملت ایران در گرو اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کریم اسدی در خطبه‌های امروز نماز جمعه خلخال اظهار کرد: امروزه سعادت دنیا و آخرت ملت عزیز ایران در گرو اسلام و اجرای احکام الهی و اسلامی در کشور است.

وی با انتقاد از سکوت مدعیان حقوق بشر در کشورهای غربی در مورد حمله تروریستی به زائرین حرم مقدس شاهچراغ شیراز افزود: جای تاسف است که برخی از مسئولین گذشته کشور که هشت سال زمامداری امور اجرایی کشور به دست آنها بوده از شهدای این حادثه به نام جان باختگان نام بردند.

امام جمعه شهرستان خلخال با بیان اینکه طبق فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی این روزها وظیفه دولتمردان در قبال مردم بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود، افزود: با تلاش و همت دولتمردان دولت سیزدهم آرام آرام از حجم مشکلات کشور کاسته شده و تحریم‌ها شکننده‌تر می‌شود و امیدوار هستیم با بصیرت و هوشیاری دسیسه‌های اخیر دشمنان ملت و ایران اسلامی همانند فتنه‌های گذشته خنثی و همچنان به سوی اقتدار و عظمت پیش برویم.

حجت الاسلام اسدی با تاکید بر اینکه انجام هرگونه فعالیت‌های فرهنگی در جامعه مستلزم تامین اعتبار از سوی مرکز کشور و استان در سطح شهرستانی است، بیان کرد: اعتبارات تخصیص یافته برای اجرای برنامه‌های فرهنگی ناچیز و غیر قبول است که انتظار داریم مسئولین دستگاه‌های فرهنگی استان توزیع عادلانه امکانات و اعتبارات فرهنگی در بین شهرستان‌ها برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی در دستور کار قرار دهند.

وی بار دیگر از تاخیر در تخصیص اعتبار آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث تونل حذف گردنه الماس در محور ارتباطی خلخال به اسالم انتقاد کرد و گفت: در حالی که اعتبار اجرای این پروژه در جریان سفر دولت قبلی جزو مصوبات این سفر بوده و در بخش‌های مختلف خبری استانی و ملی از شبکه‌های مختلف صدا و سیما به مردم اعلام شده هنوز خبری از تخصیص اعتبار این پروژه و آغاز عملیات اجرایی تونل در مسیر راه خلخال به اسالم نیست.

امام جمعه شهرستان خلخال تصریح کرد: اجرای این پروژه جزو مصوبات سفر دولت سیزدهم به استان اردبیل است و امیدوار هستیم که این دولت برای اجرای مصوبه و عمل به قول داده شده به مردم خلخال به درستی عمل کند.