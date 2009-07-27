به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان قاضی زاده با شفکو عمر باشیچ مفتی اعظم کرواسی در محل دفتر مشیخت اسلامی کرواسی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، مفتی کرواسی ضمن ابراز تمایل مجدد برای ارتباط هرچه بیشتر با مراکز اسلامی و دینی ایران، ارتباط مشیخت اسلامی کرواسی با کشورمان را جزو افتخارات جامعه اسلامی کرواسی دانست.

وی با اشاره به آنکه در روز جمعه 10 مهر ماه سالجاری مراسم کلنگ زنی و آغاز ساخت مسجد جامع شهر رییکا است، از رایزن فرهنگی کشورمان خواست تا زمینه حضور یکی از مقامات عالی‌رتبه مذهبی کشورمان را جهت حضور در این مراسم فراهم آورد.

مفتی کرواسی اظهار داشت: مقامات عالی رتبه اوقاف عربستان سعودی، مصر، لیبی، امارات و کویت در این برنامه دعوت شده‌اند و امید می‌رود از ایران نیز نمایندگانی حضور داشته باشند.

مسجد جامع شهر رییکا، دومین مسجد بزرگ مناره‌دار در کشور کرواسی خواهد بود که دولت این کشور اجازه ساخت آن را صادر کرده است.

هزینه ساخت این مسجد حدود 5/5 میلیون دلار برآورد می شود که توسط برخی کشورهای عربی تامین خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران قرار است با تامین سرامیک، کاشی و سنگ های تزئینی و تهیه فرش برای این مسجد در ساخت آن کمک نماید.

این مسجد از طراحی مدرنی برخوردار است و طراحی آن توسط مهندسان یوگسلاوی سابق سال ها پیش انجام شده است.