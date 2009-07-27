همه مردان "آقای تغییر"درخاورمیانه؛ تداوم اختلاف یا توقف خودسری اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، "رابرت گیتس" وزیر دفاع و ژنرال "جیمز جونز" مشاور امنیت ملی آمریکا صبح امروز دوشنبه وارد سرزمین های اشغالی شدند و این درحالی است که "جرج میچل" فرستاده ویژه کاخ سفید درخاورمیانه نیز عصر روز گذشته به منظور دیدار با مقامات رژیم صهیونیستی وارد بیت المقدس شده بود.

این سفرها با دو هدف انجام می شود:

الف- متقاعد کردن تل آویو درباره رویکرد آمریکا در خصوص ایران.

ب- متقاعد کردن رژیم صهیوینستی برای توقف شهرک سازی در سرزمین های فلسطینی به منظور پیشرفت روند سازش خاورمیانه.

بر اساس این دو هدف، افرادی هم که از سوی کاخ سفید به خاورمیانه اعزام شده اند به طور خاص وظایفی را بر عهده دارند به نحوی که گیتس و جونز مستقیما به موضوع ایران و میچل به موضوع شهرک سازی خواهند پرداخت.

در توضیح هدف اول آمریکا در این سفر باید گفت که اختلافات زیادی میان واشنگتن و تل آویو در مورد نحوه برخورد با ایران و موضوع هسته ای این کشور وجود دارد به طوری که در هفته های اخیر شاهد انتشار این اختلاف نظرها در رسانه های غربی و صهیونیستی بوده ایم که بارزترین آن گزارش روزنامه هاآرتص در تاریخ 31 تیر ماه بود که به صراحت از اختلافات رژیم اسرائیل و آمریکا در مورد ایران پرده بر می داشت.

با روی کار آمدن کابینه راست گرای افراطی در سرزمین های اشغالی و نخست وزیری بنیامین نتانیاهو، این رژیم جعلی سیاست های افراطی خود را با اصرار بیشتری دنبال می کند و یکی از این سیاستها متوقف کردن برنامه صلح آمیز هسته ای ایران به هر نحو ممکن است و از همین رو است که بحث ماجراجویی علیه ایران از سوی افراطیون صهیونیستی به طور مرتب تکرار می شود و این در حالی است که آمریکا به شدت با این طرح مخالف است.

در توضیح مخالفت آمریکا با طرح ماجراجویی علیه ایران می توان به صحبتهای مقامات بلند پایه واشنگتن همچون دریادار "مایکل مولن" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اشاره کرد که گفته بود: عواقب حمله یه ایران فاجعه بار خواهد بود.

علاوه بر آن مقامات ارشد پنتاگون ( وزارت دفاع آمریکا ) می گویند : حمله اسرائیل به ایران نه تنها فاجعه بار خواهد بود بلکه تمام منافع آمریکا در خاورمیانه از جمله عراق و افغانستان را نیز به خطر می اندازد.

آمریکا در متقاعد کردن رژیم صهیونیستی برای متوقف کردن شهرک سازیها نمی تواند به توفیقی دست پیدا کند و دلیل اصلی آن اهتمام تل آویو به تغییر بافت جمعیت سرزمین های اشغالی است.

در نتیجه گیری بخش اول این مطلب باید گفت : رژیم صهیونیستی ناگزیر از تن دادن به خواسته جامعه جهانی درباره تعامل با ایران است زیرا در غیر این صورت تل آویو با انزوای جهانی مواجه می شود موردی که نمونه های کوچکتر آن را در جنگ 22 روزه غزه مشاهده کرد.

اما هدف دوم متوقف شدن شهرک سازیها ؛ بر اساس شواهد موجود آمریکا نمی تواند در این راه توفیق چندانی بیاید و دلیل اصلی آن هم تلاش بی وقفه تل آویو برای تغییر بافت جمعیتی سرزمین های اشغالی است.

در هفته های گذشته خبرهای متعددی از مهاجرت یهودیان مناطق مختلف جهان به سرزمین های اشغالی منتشر شد و صبح امروز نیز روزنامه هاآرتص اعلام کرد که جمعیت یهودیان حاضر در شهرک ها در هفت ماه گذشته 2.3 درصد افزایش داشته است.

با این حساب و با توجه به رویکرد تل آویو می توان گفت شهرک سازیها در سرزمین های فلسطینی متوقف نمی شود. این در حالی است که "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا خبر از توافق واشنگتن و تل آویو برای توقف موقت شهرک سازی ها خبر داده اما منایع صهیونیستی از آغاز عملیات ساخت 11 شهرک جدید در کرانه باختری و کمک 5 میلیون دلاری نتانیاهو برای تداوم شهرک سازی ها در این منطقه همزمان با ورود مقامات آمریکایی به منطقه خبر می دهند.

بر همین اساس می توان گفت : طرح رسیدن به صلح در خاورمیانه هنوز تا رسیدن به واقعیت مسیر درازی را پیش رو دارد. زیرا گروه های فلسطینی پیش شرط مذاکرات صلح را توقف شهرک سازیها اعلام کرده اند اما طرح تغییر بافت جمعیتی سرزمین های اشغالی نیازمند وارد شدن یهودیان بیشتر به این مناطق است و این یعنی ساخت شهرکهای جدید در کرانه باختری و سایرمناطق فلسطینی. بنابراین طرح صلح خاورمیانه و رویای اوباما برای تحقق آن با توجه به شرایط موجود همانند کوبیدن آب در هاون است.

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نگارش : عبدالحمید بیاتی