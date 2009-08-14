فرهنگ انتظار در جامعه باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام موسوی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر زنجان با بیان اینکه فرهنگ انتظار موجب تقویت بنیادهای و پایه های جامعه می شود، افزود: توجه به فرهنگ انتظار و تبین جایگاه و ضرورت آن در جامعه توسعه و پیشرفت را موجب می شود.

وی ادامه داد: ظهور منجی در همه ادیان با بیانهای مختلف مژده داده شده است و این امر در دین مبین اسلام به عنوان یک ضرورت وو امر مهمم و مترقی مورد تاکید است.

امام جمعه موقت زنجان ضمن برشمردن نشانه ها و فرایند زندگی در عصر ظهور حضرت مهدی (عج)، تقویت و توسعه فرهنگ انتظار را به عنوان یک ضرورت مهم در جامعه خواستار شد و افزود: با ظهور حضرت مهدی (عج) همه قله های دست نیافتنی علم و دانش و علوم 27 گانه در جهان آشکار خواهد شد و دنیا به لحاظ علمی به همه پیشرفت ها دست خواهد یافت.

حجت الاسلام در ادامه با تبریک روز خبرنگار، تقوا، صداقت و امانتداری را مهمترین اصل در زمینه اطلاع رسانی عنوان کرد و گفت: خبرنگاران نقش تاثیرگذار در توسعه جوامع دارند.

وی همچنین با اشاره به روز 26 مردادماه آغاز بازگشت آزادگان به آزادگان را به عنوان مظهر اقتدار و صلابت ملت ایران نام برد و افزود: آزادگان مایه افتخار نظام هستند و مقاومت، صبر و تقوای آنها به پیروزی منجر شد.