نسخه الکترونیکی کتاب "روزه راستین" آیت‌ الله خاتمی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، خانه فرهنگ خاتمی در شهرستان اردکان اعلام کرد این لوح فشرده در آستانه ماه مبارک رمضان و به یاد معلم اخلاق و روحانی روشن ضمیر منتشر شده و از سوی این موسسه منتشر شده است.
"روزه راستین" شامل شرح و تفسیر دعای روزهای ماه مبارک رمضان است که پیش از این در بازار نشر، چندین بار چاپ شده و به عنوان یکی از آثار دینی و اخلاقی با موضوع روزه و ماه رمضان مورد استفاده و توجه مخاطبان قرار گرفته است.
لوح فشرده "خاتمی زنده دل" در یک دی وی دی، مشتمل بر شرح وجوه مختلف معلم اخلاق آیت الله خاتمی شامل متن، عکس، صوت و فیلم در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.
این لوح در برگیرنده زندگینامه، گاهشمار، گزیده خاطرات، مقاله، شعر، کلیپ و سند درباره دوران حیات پر بار آیت الله سید روح الله خاتمی (ره) است.
تاکنون سه اثر آیت الله خاتمی با عناوین "روزه راستین"، "آینه مکارم" و "روح باران" چاپ و منتشر شده است.
همچنین چند کتاب درباره احوال و آثار عالم ربانی از جمله "یادنامه خاتمی" به قلم محمدتقی فاضل میبدی منتشر شده است.
آیت الله سید روح الله خاتمی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه فقید یزد، دهم رمضان سال 1285 هجری شمسی در اردکان دیده به جهان گشود.
این فقیه عالیقدر در مدت حیات پربارش به ترویج اخلاق، قسط و عدل و آزادی پرداخت و شاگردان و مستمعان وی، همه فضایل نیکوی انسانی را نه تنها از زبان وی که از منش و رفتار آن بزرگوار درک کردند.
وی از 13 سالگی نیز به عنوان طلبه، مجدانه به آموختن علوم دینی در زادگاه خود تحت نظر پدر پرداخت.
وی در اردکان در فضایی مملو از اختناق ضد دینی دولت رضاخان به فعالیتهای مذهبی و روشنگرانه پرداخت و در کنار آن هیچگاه از مبارزه با تحجر و مقدس مابی غافل نشد.
هنگامی که نخستین جرقه های انقلاب اسلامی با سخنان امام خمینی (ره) در سال 1341 شمسی شعله ور شد به سرعت به ندای حضرت امام(ره) لبیک گفت و فعالیت سیاسی خود را شدت بخشید و یکی از ارکان انقلاب اسلامی را در یزد و اردکان پی افکند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وی با حکم حضرت امام(ره) به عنوان امام جمعه اردکان و پس از شهادت سومین شهید محراب حضرت آیت الله صدوقی(ره) به سمت امام جمعه یزد و نماینده امام (ره) در این دیار منصوب شد.
آیت الله سیدروح الله خاتمی سرانجام پس از عمری مجاهدت در پنجم آبان ماه 1367 هجری شمسی به لقاءالله پیوست.
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