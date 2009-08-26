قطع 80 اصله درخت کهنسال و خسارت به محصول نخلستانها

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، ورزش طوفان و بارش باران شدید که از روز گذشته در شهرستانهای جیرفت و کهنوج در جنوب استان آغاز شده بود تا شامگاه سه شنبه ادامه داشت، موجب خسارات فراوان به تاسیسات شهری و زیربنایی و مختل شدن روال عادی زندگی مردم این شهرستانها شد.

محمد معناصری در این زمینه با اشاره به ورزش طوفان در شهر جیرفت با سرعت 80 کیلومتر در ساعت گفت: این طوفان که همراه با بارش شدید باران بود نزدیک به دو میلیارد ریال به تاسیسات شهری جیرفت خسارت زده است.

وی افزود: این طوفان همچنین روز گذشته موجب قطع 80 اصله درخت کهنسال اکالیپتوس در خیابانها و معابر شهر جیرفت شده است.

این طوفان همچنین دو میلیارد ریال به تاسیسات برق جیرفت خسارت زده است.

بخشدار مرکزی جیرفت نیز با اشاره به خسارت این طوفان به محصولات کشاورزی جیرفت گفت: باد شدید و باران به ویژه به محصول نخلستانهای جیرفت خسارت وارد کرده است و در برخی موارد محصول برخی نخلستانها از بین رفته است.

محمد بلندنظر افزود: خسارات وارد آمده به نخلستانهای جیرفت درحال بررسی است.

در شهرستان کهنوج نیز وزش باد و طوفان با سرعت 80 کیلومتر در ساعت به تاسیسات شهری خسارت وارد کرده است.

علاوه به تاسیسات شهری نخلستانها، خانه های کپری و موتور پمپهای آب کشاورزی دچار خسارت دیده اند.

وزش طوفان همچنین موجب بروز گرد و غبار شدید در شهرستان کهنوج شد به طوریکه دید خودروهای عبوری در مسیر کهنوج - بندر عباس به کمتر از 10 متر کاهش یافت.

بنا به اعلام سازمان هواشناسی کرمان این سامانه ناپایدار تا پایان هفته در جنوب استان کرمان فعال خواهد بود.