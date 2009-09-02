پایان چادر نشینی یک استاد

شیرمحمد اسپندار با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : خانه 60 متری که قرار بود توسط بنیاد مسکن و سازمان بهزیستی ساخته شود در طول این مدت تا مرحله سیمان کاری رسیده ولی نیمه کاره رها شده بود تا اینکه بالاخره حدود 40 روز قبل با مبلغی که قرض کرده بودم این خانه نیمه کاره را به پایان رساندم و پس از 20 ماه، از چادر نشینی نجات پیدا کردم.

این دونلی نواز بلوچ در ادامه افزود: پس از آن سیل مشهور منطقه بمپور که خانه ام را کاملا ویران کرده بود با کمک برخی دوستان اتاقک گلی 10 متری کوچکی در کنار همین چادری که در آن زندگی می کردیم ساختم تا شب ها را در آن به صبح برسانیم.

این هنرمند بلوچ که سال ها پیش مدرک دکتری افتخاری موسیقی را در فرانسه از دست ژاک شیراک دریافت کرده در مورد فعالیت های هنری این روزهای خود گفت: من حدود دو سال است که دیگر خانه نشین شده ام و دیگر برنامه موسیقی که بتوانم در آن حضور داشته باشم در اینجا برگزار نمی شود. ریشه موسیقی غنی محلی این سرزمین مانند دریاچه هامون دارد آرام آرام می خشکد و نمی دانم با این وضعیت عاقبت هنر مملکت مان چه خواهد شد.

این هنرمند همچنین تصریح کرد: آخرین اجرای خارجی من مربوط به 2 سال قبل در استانبول می شود؛ در آن برنامه هم مانند سایر اجراهای خارجی که در تمام این سال ها داشته ام به واسطه اجرای موسیقی سیستان و بلوچستان بسیار مورد احترام و تشویق قرار گرفتم اما نمی دانم چرا توی مملکت خودم این احترام و تشویق نسبت به موسیقی محلی و مقامی ما وجود ندارد.