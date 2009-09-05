کمیته جدید قوه قضائیه جایگزین کمیته قبلی شد/ ارائه گزارش به شاهرودی

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضائیه با ورود به موضوع بازداشت فعالان سیاسی، دستور تشکیل فوری کمیته سه نفره ای را صادر کرد تا در یک ضرب الاجل یک هفته با تک تک زندانیان در بازداشتگاه ها ملاقات و از روند بازجویی ها، رعایت حقوق شهروندی آنها و وضعیت بازداشتگاه ها و زندان ها گزارش تهیه کرده و به رئیس قوه قضائیه ارائه کنند.

این کمیته متشکل از حجج الاسلام ابراهیم رئیسی، معاون اول رئیس سابق و فعلی قوه قضائیه، مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و قربانعلی دری نجف آبادی دادستان سابق کل کشور بود که البته گفته می شود گزارش های لازم را در این زمینه تهیه و به استحضار رئیس سابق قوه قضائیه پیش از خداحافظی او از دستگاه قضایی رسانده اند.

اما رئیس جدید قوه قضائیه با آغاز به کار خود به منظور جلوگیری از انجام کار موازی طی حکمی حجج الاسلام رئیسی، معاون اول قوه قضائیه، محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و خلفی، رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه را مامور نظارت بر رسیدگی به پرونده های مربوط به حوادث بعد از انتخابات از جمله حادثه کوی دانشگاه و بازداشتگاه کهریزک کرد و از آنها رسیدگی دقیق بر چگونگی رعایت حقوق متهمین را خواستار شد.

وی در حکم خود خطاب به کمیته جدید قوه قضائیه اعلام کرده بود: نظر به ضرورت رسیدگی عادلانه، قاطع و سریع به پرونده های متشکله مربوط به حوادث اخیر و اغتشاشات پس از حماسه ملی انتخابات ریاست جمهوری و کوی دانشگاه و بازداشتگاه کهریزک و لزوم پیگیری مستمر و نظارت بر روند دادرسی و شناسایی عوامل و مسببان اصلی و برخورد قانونی و قاطع با متخلفین در هر رتبه و جایگاهی که باشند ، مقرر می دارد بر کلیه مراحل رسیدگی اعم از تحقیقات دادسرایی و محاکمات دادگاهی ضمن رعایت کلیه ضوابط قانونی و حقوق متهمین نظارت مستمر به عمل آورده و مراتب را به اینجانب گزارش نمائید.

گفتنی است از روند کاری و گزارش های کمیته قبلی قوه قضائیه خبری خاصی منتشر نشده بود و با تشکیل کمیته جدید هیچ گونه خبری مبنی بر اتمام کار کمیته قبلی اعلام نشده بود.

